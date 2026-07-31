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Hải Phòng có 'siêu dự án' mạch chip bán dẫn

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hải Phòng vừa trao chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 13 dự án, ký kết 2 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển hạ tầng KCN với tổng vốn đạt khoảng 3,2 tỷ USD. Trong đó, có nhà máy sản xuất mạch chip bán dẫn 1 tỷ USD của LG Innotek trong Khu thương mại tự do thành phố.

Chiều 30/7, UBND TP Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 13 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 2,6 tỷ USD. Cụ thể:

Có 4 dự án khu công nghiệp (KCN) mới, gồm: Tiên Lãng 2, Trung Lập (giai đoạn 1), An Hòa, Gia Lộc 3.

9 dự án thứ cấp trong các KCN cấp mới và tăng vốn; 2 biên bản ghi nhớ hợp tác các nhà đầu tư dự kiến nghiên cứu và đầu tư phát triển hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư dự kiến 540 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư của các dự án trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ đạt khoảng 3,2 tỷ USD.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng trao chứng nhận đầu tư cho lãnh đạo Công ty LG Innotek.

Trong số các dự án này, có dự án của Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam (LG Innotek) tại KCN Nam Đình Vũ. Sau 10 năm gặt hái những thành công tại KCN Tràng Duệ, LG Innotek tiếp tục gắn bó lâu dài bằng siêu dự án trị giá 1 tỷ USD tại Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng. Đây là nhà máy sản xuất mạch chip bán dẫn của LG Innotek tại Khu thương mại tự do Hải Phòng.

Trong 7 tháng đầu năm nay, TP Hải Phòng thu hút tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 3,26 tỷ USD, tăng 71,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế ước đạt hơn 2,9 tỷ USD, chiếm 90% số vốn đầu tư nước ngoài toàn thành phố. Các dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế đạt hơn 325 triệu USD.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

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