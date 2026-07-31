Ngay tháng sau, loạt quy định mới về xử phạt giao thông sẽ có hiệu lực, hàng triệu chủ phương tiện lưu ý để tránh bị phạt tiền lên đến 14 triệu đồng

Không dùng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô chỉ bị cảnh cáo

Nghị định 238/2026/NĐ-CP bổ sung hình thức phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Trước đây, điểm m khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định chung mức phạt từ 800.000 - 01 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô có một trong các hành vi:

- Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét ngồi cùng hàng ghế với người lái xe;

- Không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Từ ngày 15/8/2026, Nghị định 238/2026/NĐ-CP tách hai hành vi trên thành các mức xử lý khác nhau:

- Không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em: Phạt cảnh cáo;

- Để trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét ngồi cùng hàng ghế với người lái xe: Phạt từ 800.000 - 01 triệu đồng, trừ trường hợp xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Như vậy, hành vi không sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em được chuyển từ phạt tiền sang phạt cảnh cáo, nhưng người điều khiển xe vẫn phải tuân thủ quy định về vị trí ngồi của trẻ em.

Dùng ô tô cá nhân chở khách thu tiền bị phạt đến 14 triệu đồng

Theo khoản 8a Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 7 Nghị định 238/2026/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng thực hiện một trong các hành vi:

- Chở người có thu tiền;

- Ký hợp đồng để chở người trên xe;

- Nhận đặt chỗ để chở người trên xe.

Ngoài mức phạt tiền, người điều khiển phương tiện còn bị trừ 06 điểm giấy phép lái xe.

Quy định mới nhằm xử lý trường hợp sử dụng xe không đăng ký kinh doanh vận tải để thực hiện hoạt động chở khách có thu tiền, ký hợp đồng hoặc nhận đặt chỗ tương tự phương tiện kinh doanh vận tải.

Bên cạnh người trực tiếp điều khiển xe, chủ phương tiện giao xe hoặc để người làm công, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi này cũng thuộc trường hợp bị xử phạt theo quy định được bổ sung tại Điều 11 Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Dữ liệu do cá nhân cung cấp có thể được sử dụng để phát hiện vi phạm giao thông

Theo Điều 10 Thông tư 29/2026/TT-BXD, dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do tổ chức, cá nhân cung cấp có thể được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thu thập và xử lý để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.

Khi tiếp nhận dữ liệu phản ánh vi phạm, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm ghi vào Sổ theo dõi tiếp nhận, xử lý dữ liệu phản ánh hoặc phần mềm theo dõi; phân loại, đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu của dữ liệu; báo cáo người có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 29/2026/TT-BXD, nếu dữ liệu đã xác định được tổ chức, cá nhân bị phản ánh vi phạm thì người có thẩm quyền tiến hành xác minh theo quy định.

Trường hợp dữ liệu chưa xác định được tổ chức, cá nhân bị phản ánh vi phạm, khoản 2 Điều 11 Thông tư 29/2026/TT-BXD quy định người có thẩm quyền phải tiếp tục xác định thông tin từ cơ sở dữ liệu đăng ký, đăng kiểm phương tiện, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn và các nguồn thông tin hợp pháp khác.

Như vậy, hình ảnh, video hoặc dữ liệu do người dân cung cấp không phải là căn cứ để xử phạt ngay mà phải được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, đánh giá, xác minh và kết luận theo đúng trình tự.

Đồng thời, khoản 4 Điều 10 Thông tư 29/2026/TT-BXD yêu cầu dữ liệu phản ánh, thông tin về tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu và các thông tin liên quan phải được quản lý, lưu trữ, khai thác và bảo mật theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.