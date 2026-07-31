Đề xuất đầu tư tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên kéo dài đến sân bay Long Thành theo hình thức công trình cấp bách

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nghe đại biểu báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết, hiện có 3 tuyến đường sắt được quy hoạch kết nối với sân bay Long Thành, gồm: Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành; và tuyến kéo dài tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP. Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Theo ông Hồ Văn Hà, với quy mô dân số lớn, nhu cầu đi lại giữa TP. Đồng Nai và TPHCM ngày càng tăng, đồng thời khi sân bay Long Thành đi vào khai thác sẽ phát sinh nhu cầu kết nối giao thông khối lượng lớn giữa sân bay với các khu vực lân cận. Việc kéo dài tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên từ TPHCM đến Đồng Nai (tổng chiều dài khoảng 44,5 km , trong đó khoảng 2,9 km đi qua địa bàn TPHCM) sẽ tạo thêm phương án kết nối, bổ sung cho các tuyến giao thông khác, phù hợp với xu hướng phát triển đường sắt đô thị tại các quốc gia trên thế giới.

Dự án được đánh giá có tính cấp bách nhằm tăng cường năng lực kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với TPHCM và các khu vực trong vùng đô thị mở rộng. HĐND TP. Đồng Nai và TPHCM đã thống nhất xác định đây là dự án liên quan đến hai địa phương, giao TP. Đồng Nai làm cơ quan chủ quản triển khai thực hiện.

Dự án dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Thành phố Đồng Nai đã quy hoạch các vị trí phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến và chuẩn bị quỹ đất đối ứng để huy động nguồn lực triển khai dự án. TP. Đồng Nai đã tách dự án giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập và đang triển khai trên toàn tuyến và sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành thống nhất đánh giá dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP. Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tính cần thiết, cấp bách, góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa TPHCM, Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Các ý kiến thống nhất việc áp dụng hình thức công trình cấp bách theo quy định của Luật Xây dựng; đồng thời đề xuất báo cáo Chính phủ xem xét theo thẩm quyền, làm cơ sở pháp lý để triển khai dự án.

Các bộ, ngành cũng đề nghị trong quá trình triển khai cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bảo đảm đúng quy định pháp luật; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan, tránh chồng chéo trong tổ chức thực hiện. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định dự án và triển khai theo phương thức PPP, các bộ sẽ phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kết luận cuộc họp - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, việc triển khai dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP. Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi thăm và làm việc với cơ quan, đơn vị trên công trường dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành (ngày 13/11/2025), về nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ làm các thủ tục triển khai, xây dựng các công trình giao thông kết nối sân bay Long Thành với trung tâm TPHCM, Đồng Nai. Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý chủ trương triển khai dự án theo điều kiện khẩn cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, đối với các công trình giao thông cần sớm đưa vào khai thác, bảo đảm đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hệ thống giao thông khu vực, cần có cơ chế đặc biệt theo hướng khẩn cấp, cấp bách; nếu thực hiện theo quy trình đầu tư thông thường sẽ mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Thủ tướng Thường trực thống nhất với đề xuất của TP. Đồng Nai, TPHCM và các bộ, ngành về việc hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý và thẩm quyền để trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết về việc xác định hình thức công trình cấp bách đối với dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực giao UBND TP. Đồng Nai, TPHCM và Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý trước khi trình Chính phủ. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, không để phát sinh các thủ tục không cần thiết làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Trong đó, Bộ Xây dựng chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ TP. Đồng Nai trong công tác thẩm định hồ sơ, báo cáo, thiết kế và các nội dung triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật; trường hợp cần thiết có thể huy động chuyên gia tham gia hỗ trợ địa phương.