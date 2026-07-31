Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng

Ông Trần Đăng Khoa (Công ty cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 – Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi đang tập trung thi công 9 trụ cầu dưới lòng sông, phần bệ trụ của nhiều trụ cầu đã đạt 78% và thân trụ đạt 60%. Ở kết cấu phần trên, đơn vị thi công đã đạt trên 25% số dầm cần đúc”.