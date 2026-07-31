Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng
Các nhà thầu đang tích cực triển khai 9 trụ cầu chính vượt sông của cầu Hồng Hà thuộc dự án thành phần 3, Dự án xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội. Hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 40% khối lượng công việc, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027.
Cầu Hồng Hà nằm trên tuyến đường Vành đai 4 - một trong những công trình giao thông trọng điểm, mang tính chiến lược của thành phố Hà Nội.
Sau hơn 7 tháng triển khai, dự án bắt đầu hình thành diện mạo rõ nét, nhiều trụ cầu vươn cao trên mặt nước và hai bên bờ sông Hồng.
Ông Trần Đăng Khoa (Công ty cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 – Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi đang tập trung thi công 9 trụ cầu dưới lòng sông, phần bệ trụ của nhiều trụ cầu đã đạt 78% và thân trụ đạt 60%. Ở kết cấu phần trên, đơn vị thi công đã đạt trên 25% số dầm cần đúc”.
Theo ông Nguyễn Công Định (Giám đốc điều hành Công trình cầu Hồng Hà – Nhà thầu Trung Chính), quá trình triển khai 9 trụ cầu, đơn vị gặp khó khi thi công trụ P45, P46 và P47. Nhà thầu phải triển khai cấp bê tông trạm nổi để bảo đảm an toàn công trình.
Việc triển khai được 9 trụ vươn lên mặt nước đã hoàn thành mục tiêu vượt lũ tiểu mãn năm 2026.
Được biết, các nhà thầu chia 34 mũi thi công triển khai trải đều trên công trường để bảo đảm tiến độ công trình.
Công nhân thi công dầm sắt phục vụ triển khai trụ cầu.
Tiến hành đổ bê tông cọc khoan nhồi trụ đường dẫn lên cầu thuộc địa bàn xã Mê Linh.
Cầu Hồng Hà nối liền hai bờ sông Hồng với điểm đầu thuộc địa bàn xã Ô Diên và điểm cuối thuộc xã Mê Linh (Hà Nội).
Dự án có tổng chiều dài khoảng 6km, bao gồm cả cầu chính và đường dẫn hai đầu, quy mô cầu 4 làn xe cơ giới, mặt cắt ngang khoảng 24,5m.
Công nhân khoan cọc khoan nhồi trụ đường dẫn.
Hiện tại, cầu Hồng Hà đã đạt khoảng 40% khối lượng công việc.
Các nhà thầu phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 7-2027 theo đúng kế hoạch thành phố giao.
Khi đi vào hoạt động, cầu Hồng Hà sẽ tạo ra trục kết nối liên vùng giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận như: Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ.
Việc rút ngắn thời gian di chuyển không chỉ thúc đẩy giao thương mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho Hà Nội và các vùng lân cận.
Theo Phạm Hùng - Quang Thái
Báo Hà Nội mới
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