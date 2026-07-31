Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các nhà thầu đang tích cực triển khai 9 trụ cầu chính vượt sông của cầu Hồng Hà thuộc dự án thành phần 3, Dự án xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội. Hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 40% khối lượng công việc, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027.

Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng- Ảnh 1.

Cầu Hồng Hà nằm trên tuyến đường Vành đai 4 - một trong những công trình giao thông trọng điểm, mang tính chiến lược của thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng- Ảnh 2.

Sau hơn 7 tháng triển khai, dự án bắt đầu hình thành diện mạo rõ nét, nhiều trụ cầu vươn cao trên mặt nước và hai bên bờ sông Hồng.

Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng- Ảnh 3.

Ông Trần Đăng Khoa (Công ty cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 – Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi đang tập trung thi công 9 trụ cầu dưới lòng sông, phần bệ trụ của nhiều trụ cầu đã đạt 78% và thân trụ đạt 60%. Ở kết cấu phần trên, đơn vị thi công đã đạt trên 25% số dầm cần đúc”.

Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng- Ảnh 4.

Theo ông Nguyễn Công Định (Giám đốc điều hành Công trình cầu Hồng Hà – Nhà thầu Trung Chính), quá trình triển khai 9 trụ cầu, đơn vị gặp khó khi thi công trụ P45, P46 và P47. Nhà thầu phải triển khai cấp bê tông trạm nổi để bảo đảm an toàn công trình.

Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng- Ảnh 5.

Việc triển khai được 9 trụ vươn lên mặt nước đã hoàn thành mục tiêu vượt lũ tiểu mãn năm 2026.

Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng- Ảnh 6.

Được biết, các nhà thầu chia 34 mũi thi công triển khai trải đều trên công trường để bảo đảm tiến độ công trình.

Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng- Ảnh 7.

Công nhân thi công dầm sắt phục vụ triển khai trụ cầu.

Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng- Ảnh 8.

Tiến hành đổ bê tông cọc khoan nhồi trụ đường dẫn lên cầu thuộc địa bàn xã Mê Linh.

Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng- Ảnh 9.

Cầu Hồng Hà nối liền hai bờ sông Hồng với điểm đầu thuộc địa bàn xã Ô Diên và điểm cuối thuộc xã Mê Linh (Hà Nội).

Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng- Ảnh 10.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 6km, bao gồm cả cầu chính và đường dẫn hai đầu, quy mô cầu 4 làn xe cơ giới, mặt cắt ngang khoảng 24,5m.

Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng- Ảnh 11.

Công nhân khoan cọc khoan nhồi trụ đường dẫn.

Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng- Ảnh 12.

Hiện tại, cầu Hồng Hà đã đạt khoảng 40% khối lượng công việc.

Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng- Ảnh 13.

Các nhà thầu phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 7-2027 theo đúng kế hoạch thành phố giao.

Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng- Ảnh 14.

Khi đi vào hoạt động, cầu Hồng Hà sẽ tạo ra trục kết nối liên vùng giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận như: Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ.

Toàn cảnh 9 trụ cầu Hồng Hà vươn lên giữa sông Hồng- Ảnh 15.

Việc rút ngắn thời gian di chuyển không chỉ thúc đẩy giao thương mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho Hà Nội và các vùng lân cận.

Theo Phạm Hùng - Quang Thái

Báo Hà Nội mới

Từ Khóa:
hồng hà

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau Nghệ An, Tiền Giang, 'gã khổng lồ' sản xuất thép từ Trung Quốc hé lộ kế hoạch rót tiếp hơn 9.000 tỷ đồng: Phía Việt Nam hồi đáp ra sao?

Sau Nghệ An, Tiền Giang, 'gã khổng lồ' sản xuất thép từ Trung Quốc hé lộ kế hoạch rót tiếp hơn 9.000 tỷ đồng: Phía Việt Nam hồi đáp ra sao? Nổi bật

Hà Nội đặt tên cho 51 tuyến đường, phố và công viên 28ha tại Cầu Giấy

Hà Nội đặt tên cho 51 tuyến đường, phố và công viên 28ha tại Cầu Giấy Nổi bật

Đề xuất đầu tư tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên kéo dài đến sân bay Long Thành theo hình thức công trình cấp bách

Đề xuất đầu tư tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên kéo dài đến sân bay Long Thành theo hình thức công trình cấp bách

09:39 , 31/07/2026
Vượt bẫy thu nhập trung bình: Không thể đi tiếp bằng mô hình tăng trưởng cũ

Vượt bẫy thu nhập trung bình: Không thể đi tiếp bằng mô hình tăng trưởng cũ

09:34 , 31/07/2026
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xây dựng “đường găng” tiến độ cho từng nhiệm vụ, từng dự án

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xây dựng “đường găng” tiến độ cho từng nhiệm vụ, từng dự án

09:11 , 31/07/2026
Chủ tịch Quốc hội: 'Dù một ý kiến, nếu chúng ta không tiếp thu thì cũng phải giải trình thật rõ'

Chủ tịch Quốc hội: 'Dù một ý kiến, nếu chúng ta không tiếp thu thì cũng phải giải trình thật rõ'

08:42 , 31/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên