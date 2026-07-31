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Chấm dứt hợp đồng nhà đầu tư trạm dừng nghỉ chậm tiến độ

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Xây dựng đề nghị xử lý, kể cả chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc chậm tiến độ.

Chấm dứt hợp đồng nhà đầu tư trạm dừng nghỉ chậm tiến độ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về tình hình triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường cao tốc. Trong đó có đề xuất sẽ xem xét xử lý trách nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định đối với các nhà đầu tư chậm tiến độ.

Theo đó, đối với 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, đến nay đã có 20 trạm hoàn thành giải phóng mặt bằng, chỉ còn trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết chưa được bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp thi công; đồng thời kiểm điểm tiến độ hằng tuần, kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các nhà đầu tư chậm tiến độ.

Trong tháng 7 này sẽ có thêm 2 trạm hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu; nhà đầu tư đã cam kết hoàn thành toàn bộ 18 trạm trong năm 2026.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan liên quan yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của hợp đồng đã ký kết, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc, tổ chức triển khai thi công để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

“Các đơn vị được giao kiểm điểm tiến độ triển khai hàng tuần, kiên quyết xử lý trách nhiệm nhà đầu tư chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng. Với các nhà đầu tư chậm tiến độ, nếu không có chuyển biến sẽ xem xét xử lý trách nhiệm hoặc chấm dứt theo quy định của hợp đồng,” lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định.


Theo Ban Thời sự

VTV

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