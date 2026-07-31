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Hội đàm xây cầu đường bộ qua biên giới Việt - Trung tại Lai Châu

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 30/7, tại Lai Châu, diễn ra Hội đàm lần thứ hai giữa Tổ công tác liên ngành và nhóm chuyên gia kỹ thuật của tỉnh Lai Châu và tỉnh Vân Nam về xây dựng cầu đường bộ đa công năng qua biên giới cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc).

Phát biểu khai mạc hội đàm, ông Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu, phó tổ trưởng thường trực - nhấn mạnh: Hội đàm nhằm tiếp tục trao đổi, thống nhất các nội dung kỹ thuật quan trọng phục vụ việc chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng cầu đường bộ đa công năng qua biên giới cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc).

Hội đàm góp phần cụ thể hóa các nhận thức chung của hai bên, tạo cơ sở để tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền của mỗi nước xem xét, quyết định các bước tiếp theo của Dự án. Kết quả đạt được sẽ là cơ sở để hai bên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định của mỗi nước, góp phần thúc đẩy tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án.

Phối cảnh cầu đường bộ đa công năng qua biên giới cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc).

Phát biểu tại hội đàm, ông Từ Đông Vân - Trưởng đoàn, Tổng Công trình sư Sở Giao thông vận tải tỉnh Vân Nam - nhấn mạnh: Hội đàm diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân thành, hợp tác, đây là cơ sở để hai bên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nước mình; gửi hồ sơ thông qua kênh đối ngoại để hai bên nghiên cứu, đối chiếu và thống nhất trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo ông Vân, đối với phần cầu chính bắc qua sông biên giới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm sự thống nhất về hình thức kiến trúc, kết cấu chịu lực, khả năng khai thác và yêu cầu an toàn công trình.

Quang cảnh hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi, thảo luận và thống nhất biên bản về hệ tọa độ, hệ cao độ, các mốc khống chế mặt bằng dùng chung; lựa chọn vị trí cầu; phương án kết cấu; phương án kết cấu cầu; các yếu tố kỹ thuật chủ yếu; công tác khảo sát, thiết kế; báo cáo dự án lên cấp có thẩm quyền; xác định tính chất cầu; các nội dung khác liên quan đến quá trình triển khai Dự án.

Công trình được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người, phương tiện, vận chuyển hàng hóa, phục vụ hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu và các hoạt động hợp pháp khác qua khu vực cửa khẩu, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương cũng như hai quốc gia.

Hai bên ký kết biên bản hội đàm lần thứ 2 về xây dựng cầu đường bộ đa công năng qua biên giới cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc).

Với tinh thần hữu nghị, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng, hai bên đã hoàn thành toàn bộ chương trình hội đàm.

Hai bên đã đạt được sự đồng thuận và ký kết biên bản hội đàm lần thứ 2 đối với các nội dung đã đề ra. Những kết quả đạt được hôm nay sẽ tạo nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các bước tiếp theo của Dự án. Qua đó, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

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Theo Thái Thịnh

Báo Tiền Phong

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