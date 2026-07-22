Hàng triệu người dân tại tỉnh tăng trưởng top đầu cả nước đang chờ một sự thay đổi lớn, dự kiến Quốc hội xem xét ngay tháng sau

Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét thông qua Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trong tháng 8

Theo thông tin tại buổi cho ý kiến về công tác chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra chiều 8/7, Kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 5/8 và bế mạc vào 23/8. Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định và cho ý kiến đối với 26 nội dung, trong đó có nội dung về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, người dân trên địa bàn đang háo hức, mong chờ việc địa phương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Các cấp chính quyền cũng đang tích cực khẩn trương hoàn thành nốt những phần việc, nội dung còn chưa đầy đủ để Quảng Ninh được công nhận là thành phố.

Tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Internet)

Hiện, Quảng Ninh đã đáp ứng 7/7 tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ đô thị hóa, vị trí và chức năng, tiêu chí đô thị loại I, cùng cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Về kết quả lấy ý kiến nhân dân, 99,96% số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đã đồng ý chủ trương hành lập thành phố Quảng Ninh. Đề án cũng đã được HĐND tỉnh thông qua vào ngày 1/6, với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành.

Địa phương cho biết thêm, để chuẩn bị cho kế hoạch, hoạch định phát triển đột phá, lâu dài, bền vững của thành phố Quảng Ninh trong tương lai, tỉnh đã xây dựng, phê duyệt và tiến hành công bố 5 quy hoạch chiến lược gồm: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I; Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2050; Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương đánh dấu bước chuyển mới về địa giới và mô hình quản lý, đồng thời mở rộng không gian phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, tăng cường liên kết vùng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân.

Địa phương có tăng trưởng GRDP top đầu cả nước

Quảng Ninh là tỉnh thuộc miền Bắc nước ta, có diện tích hơn 6.231km2, quy mô dân số hơn 1,5 triệu người. Theo số liệu từ Cục Thống kê, đây là địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất trong năm 2025, với con số 11,89%. Xét trên đóng góp vào tăng trưởng kinh tế cả nước, Quảng Ninh đứng ở vị trí thứ sáu, với mức đóng góp là 3,86%.

6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GRDP tỉnh Quảng Ninh ước đạt 11,11%, xếp thứ tư cả nước và cao hơn 0,04 điểm phần trăm so với kịch bản UBND tỉnh đề ra. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh, kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành mà còn cho thấy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh đang phát huy hiệu quả rõ nét.

Đáng chú ý, động lực tăng trưởng không còn phụ thuộc chủ yếu vào khai thác tài nguyên như trước đây mà đang dịch chuyển mạnh sang công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ và đầu tư. Trong 6 tháng đầu năm, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11%, cao hơn 0,84 điểm phần trăm so với kịch bản. Riêng ngành công nghiệp tăng 10,83%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng với nhiều dự án quy mô lớn đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, khu vực dịch vụ tăng 14,27%, tiếp tục khẳng định vai trò động lực tăng trưởng của ngành du lịch, thương mại và logistics. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 4,47%.

Theo kế hoạch, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% trong năm 2026. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương đang thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như tập trung điều hành linh hoạt các kịch bản tăng trưởng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp trọng điểm; thúc đẩy các dự án điện khí, điện gió; phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm, cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng; đưa các dự án hạ tầng cảng biển vào khai thác, phát huy hiệu quả.