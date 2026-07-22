Bến xe khách "trăm tỷ" sắp được đưa vào phục vụ người dân: Nằm ở cửa ngõ Hà Nội, thiết kế có cả tầng hầm

Bến xe khách Yên Sở tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội đang dần hoàn thiện, gây chú ý với thiết kế 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và nhiều khâu vận hành ứng dụng công nghệ. Khi đi vào khai thác, công trình được kỳ vọng chia sẻ áp lực với các bến xe lâu năm, đồng thời tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân và du khách.

Bến xe gần 120 tỷ đồng, tầng hầm rộng khoảng 5.000m²

Bến xe khách Yên Sở nằm gần đường Vành đai 3, thuộc phường Yên Sở, Hà Nội. Công trình cách Bến xe Nước Ngầm khoảng 2km và Bến xe Giáp Bát khoảng 5km, nằm tại một trong những cửa ngõ giao thông quan trọng ở phía Nam Thủ đô.

Theo VOV, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1096 ngày 27/2/2025, cho Công ty Cổ phần Bến xe Thanh Trì thuê hơn 27.577m² đất để thực hiện dự án. Bến xe có tổng mức đầu tư khoảng 118 tỷ đồng và được khởi công trong quý II/2025.

Ảnh Vietnam Finance

Điểm nhấn của dự án là khối nhà trung tâm gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 14.500m². Riêng tầng hầm rộng khoảng 5.000m², được thiết kế làm nơi trông giữ phương tiện của hành khách. Theo Báo Tin tức và Dân tộc, đây là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý so với nhiều bến xe đang hoạt động tại Hà Nội.

Các tầng phía trên được bố trí khu bán vé, khu dịch vụ, showroom và khu kinh doanh đồ ăn nhanh. Ngoài tòa nhà điều hành, dự án còn có hệ thống đường nội bộ, sân bãi đỗ xe cùng các hạng mục phụ trợ phục vụ hoạt động vận tải và nhu cầu chờ xe của hành khách.

Hình ảnh được Báo Tin tức và Dân tộc đăng tải ngày 11/7/2026 cho thấy nhiều hạng mục của bến xe đã thành hình. Công trình được kỳ vọng trở thành một đầu mối trung chuyển hành khách quan trọng tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

1 khu vực của bến xe (Ảnh Vietnam.vn)

Kiểm soát xe, hiển thị chuyến đi theo hướng tự động

Không chỉ gây chú ý vì có tầng hầm, Bến xe Yên Sở còn được định hướng vận hành theo mô hình tự động hóa khép kín.

Theo Tiền Phong, công nghệ sẽ được ứng dụng trong nhiều khâu như kiểm soát phương tiện ra vào bến, hiển thị thông tin chuyến xe, giờ xuất bến, cửa đón khách và điều phối các khu vực dành cho xe buýt, taxi. Mô hình này được kỳ vọng giúp quy trình vận hành đồng bộ hơn, đồng thời hỗ trợ hành khách dễ tìm đúng tuyến, đúng giờ và đúng vị trí lên xe.

Theo quy hoạch, bến có công suất khoảng 800–1.000 lượt xe mỗi ngày. Bến xe Yên Sở sẽ hỗ trợ, giảm tải cho các bến xe hiện hữu như Giáp Bát, Nước Ngầm và Gia Lâm; trong đó, một số tuyến đang hoạt động tại Bến xe Giáp Bát dự kiến được bố trí về bến mới.

Việc sử dụng hệ thống hiển thị thông tin và kiểm soát phương tiện cũng có ý nghĩa đối với những người ít đi xe khách hoặc lần đầu đến Hà Nội. Thay vì phải tìm kiếm từng quầy, hỏi giờ chạy hoặc vị trí đón xe, hành khách có thể theo dõi thông tin tập trung ngay trong bến.

Tuy nhiên, tự động hóa không đồng nghĩa với việc toàn bộ bến xe hoạt động không cần nhân viên. Nhân sự vẫn cần thiết tại các khu vực hướng dẫn, bán vé, bảo đảm an ninh, điều hành giao thông và hỗ trợ hành khách khi xảy ra sự cố.

Người dân và du khách được lợi gì?

Ý nghĩa trước hết của Bến xe Yên Sở là tăng thêm năng lực phục vụ vận tải hành khách tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Vào những dịp nghỉ lễ, Tết, lượng người và phương tiện tập trung tại Giáp Bát, Nước Ngầm thường tăng mạnh. Việc có thêm một đầu mối với công suất lớn sẽ tạo điều kiện phân bổ tuyến xe và hành khách hợp lý hơn, qua đó giảm tình trạng quá tải tại một số bến lâu năm.

Vị trí gần Vành đai 3 cũng giúp người dân ở khu vực phía Nam Hà Nội có thêm lựa chọn, không nhất thiết phải đi sâu vào khu vực Giải Phóng để bắt xe. Với khách từ các tỉnh đến Hà Nội, bến mới có thể trở thành điểm chuyển tiếp sang xe buýt, taxi hoặc phương tiện cá nhân để tiếp tục vào trung tâm thành phố.

Bến xe mới hiện đại hơn khắc phục những bất tiện cũ, đem lại sự tiện lợi cho mọi hành khách (Ảnh Báo Đại Đoàn Kết)

Tầng hầm trông giữ phương tiện là tiện ích đáng chú ý với những người có nhu cầu gửi xe máy, ô tô rồi đi xe khách liên tỉnh. Trong khi đó, phòng chờ, khu bán vé và dịch vụ ăn uống có thể giúp hành khách thuận tiện hơn, đặc biệt là người cao tuổi, gia đình có trẻ nhỏ hoặc người mang nhiều hành lý.

Một bến xe được tổ chức bài bản còn tạo thêm điều kiện đưa xe tuyến cố định vào hoạt động đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng đón khách dọc đường. Dù vậy, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào phương án phân luồng, kết nối xe buýt và việc xử lý các điểm đón trả khách trái phép quanh khu vực.

Các kế hoạch trước đây đặt mục tiêu đưa Bến xe Yên Sở vào khai thác trong quý II/2026. Tuy nhiên, đến ngày 11/7, Báo Tin tức và Dân tộc vẫn mô tả công trình đang trong giai đoạn chuẩn bị đưa vào hoạt động. Vì vậy, hành khách cần chờ thông báo chính thức về ngày khai trương và danh sách tuyến được chuyển về bến.

Thu Phương