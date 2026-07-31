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Sân bay Cà Mau mở cửa từ ngày 1/11

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 31/7, ông Phạm Thanh Lâm - Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau - cho biết, Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 31/10, chính thức đưa vào khai thác trở lại từ ngày 1/11.

Theo ông Lâm, việc bay hiệu chuẩn các trang thiết bị tại đường cất/hạ cánh dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 9.

Nhà ga hành khách sân bay Cà Mau đang dần hoàn thiện.

Trước mắt, Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay Cà Mau - TPHCM bằng dòng máy bay A321 sau khi sân bay mở lại.

Hiện, gói thầu số 12 (thi công, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay), nhà thầu Trường Sơn đang tập trung triển khai các lớp kết cấu mặt đường.

Tại gói thầu số 20 (thi công, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách), nhà thầu đã tăng cường máy móc, nhân lực làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ theo phương thức cuốn chiếu.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, khởi công ngày 19/8/2025. Trong thời gian thi công, sân bay Cà Mau đóng cửa 12 tháng, từ ngày 1/11/2025-31/10/2026.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, sân bay Cà Mau đạt cấp quy mô 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm, đáp ứng các dòng máy bay Code C như A320, A321 hoặc tương đương.

Theo Tân Lộc

Báo Tiền Phong

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