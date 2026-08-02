Trên công trường xây dựng cao tốc Đại lộ Thăng Long nối quốc lộ 21 với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình: Nỗ lực tăng tốc về đích

Cùng với việc công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa dự án vào sử dụng theo đúng tiến độ đề ra.

Sau khi được bàn giao mặt bằng, các nhà thầu dành tối đa nguồn lực để thi công tuyến đường.

Các nhà thầu huy động tối đa máy móc, thiết bị cùng nguồn nhân lực, tổ chức thi công đồng loạt trên nhiều mũi nhằm đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường bộ cấp đặc biệt, quy mô mặt cắt ngang từ 120m đến 161m, gồm 4 cầu và 5 hầm chui.

Nhiều hạng mục chính của dự án đang được gấp rút thi công.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành theo cam kết với 101,19ha được bàn giao.

Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao hoa thị nối Đại lộ Thăng Long với quốc lộ 21; điểm cuối kết nối với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình tại vị trí giao với đường Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.