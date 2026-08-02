Trên công trường xây dựng cao tốc Đại lộ Thăng Long nối quốc lộ 21 với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình: Nỗ lực tăng tốc về đích
Dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 5.249 tỷ đồng, chiều dài khoảng 6,7km.
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Cùng với việc công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa dự án vào sử dụng theo đúng tiến độ đề ra.
Báo Hà Nội Mới