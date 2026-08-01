Một xã triển khai thu hồi đất của 1.179 hộ dân để thực hiện tuyến đường sắt dài 390km, tổng vốn 8,4 tỷ USD
Tại buổi họp được tổ chức ngày 1/8, các hộ dân tại xã Kiến Minh (TP. Hải Phòng) đã được thông tin về tổng quan Dự án, cùng các căn cứ pháp lý, các quy định của pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
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Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng, ngày 1/8, UBND xã Kiến Minh đã tổ chức họp thông báo về chủ trương thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn xã.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có diện tích đất thu hồi trên địa bàn xã Kiến Minh là hơn 923.395 m2, bao gồm hơn 805.373 m2 đất nông nghiệp và trên 118.022 m2 đất phi nông nghiệp.
Tổng số thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất thu hồi theo hiện trạng là 1.179 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tại các thôn Phong Cầu, Đức Phong, Sâm Linh.
Tại buổi họp, các hộ dân đã được thông tin về tổng quan Dự án, cùng các căn cứ pháp lý, các quy định của pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Ông Phạm Tiến Thuật - Chủ tịch UBND xã Kiến Minh nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã và các địa phương có dự án đi qua. UBND xã giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã, cùng các cơ sở thôn và các đơn vị liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định diện tích đất, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án theo quy định. Ông Thuật cam kết xã sẽ thống kê, tính toán tối đa các mức hỗ trợ, đền bù để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho Nhân dân.
Chủ tịch UBND xã Kiến Minh mong muốn các hộ gia đình chấp hành các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án để Dự án được triển khai đảm bảo tiến độ, đi vào hoạt động và phát huy giá trị.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390,9 km, tuyến nhánh khoảng 27,9 km, đường đơn khổ 1.435 mm. Tuyến đi qua 6 tỉnh/thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng.
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 203.231 tỷ đồng (tương đương gần 8,4 tỷ USD). Khi hoàn thành, tuyến đường sắt được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát huy tối đa lợi thế của các phương thức trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
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