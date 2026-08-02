Infographic: Những trường hợp nào bị từ chối thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Rất nhiều người lao động khi làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đã bị từ chối thanh toán. Theo BHXH Việt Nam sổ BHXH bị sai, lệch thông tin…là một trong những nguyên nhân khiến hồ sơ BHXH một lần bị từ chối.