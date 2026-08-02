Công khai danh sách người nộp thuế cần rà soát - Ảnh minh họa

Mới đây nhất, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã công khai danh sách này gồm hơn 78.000 trường hợp. Còn tại Hà Nội là hơn 150.000 trường hợp. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với chính người nộp thuế như: nguy cơ bị xử phạt vi phạm hành chính, tính tiền chậm nộp, bị tạm hoãn xuất cảnh hoặc gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính sau này. Vì vậy, người nộp thuế cần chủ động rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế, hoàn tất các thủ tục còn tồn đọng.

Trước đó, trong tháng 6/2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã công khai danh sách 310.964 người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, gồm doanh nghiệp, văn phòng đại diện và chi nhánh thuộc nhiều lĩnh vực. Đồng thời, cơ quan này cũng công bố khoảng 153.036 doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng sử dụng hóa đơn nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Liên quan đến các doanh nghiệp trong danh sách này, tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền TP. Hồ Chí Minh chuyên đề về thuế diễn ra tháng 7/2026, ông Giang Văn Hiển, Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan thuế sẽ tiếp tục rà soát dữ liệu để phân loại từng trường hợp. Đối với các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, cần chủ động liên hệ với cơ quan thuế để làm rõ tình trạng hoạt động. Trường hợp không phát hiện vi phạm, doanh nghiệp chỉ cần khắc phục các tồn tại, hoàn thiện các tờ khai còn thiếu để hoàn tất thủ tục giải thể và cơ quan thuế sẽ phối hợp xử lý.