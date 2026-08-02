Sun Group đầu tư 40.000 tỷ đồng xây gần 50.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê "tiêu chuẩn Singapore" tại Phú Quốc

Sự kiện ghi dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, phát triển nhà ở cho thuê, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng sống cho người dân, người lao động tại Phú Quốc. Phát triển Phú Quốc năng động và sẵn sàng cho các sự kiện tầm vóc quốc tế.

Phối cảnh nhà ở xã hội và các hạng mục hạ tầng đô thị - Khu đô thị An Thới, Phú Quốc

Dự án được khởi động trong bối cảnh Phú Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt công trình hạ tầng, đô thị, du lịch được đầu tư đồng bộ, hướng tới mục tiêu tổ chức thành công APEC 2027 và xây dựng đảo Ngọc trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm kinh tế biển tầm vóc quốc tế, thu hút lao động toàn cầu đến làm việc, định cư.

Nằm tại cửa ngõ phía Nam Phú Quốc, tiếp giáp trục ĐT 975 và dễ dàng kết nối đến Thị Trấn Hoàng Hôn, tổ hợp nhà ở xã hội và các hạng mục hạ tầng đô thị - Khu đô thị An Thới quy mô 55 ha, quy hoạch theo hệ thống các hành lang xanh theo hai hướng Bắc - Nam và Đông - Tây. Dự án gồm đa dạng loại hình nhà ở xã hội, nhà cho thuê chất lượng cao xây theo “tiêu chuẩn Singapore”. Các khối nhà được tập trung phát triển theo chiều cao nhằm giảm tỷ lệ chiếm đất và dành nhiều không gian cho sân vườn, với mô hình 15 phút đi bộ từ các lõi chức năng công cộng.

Trái tim của dự án là hệ thống cảnh quan liên hoàn kết hợp mặt nước, cây xanh nhiệt đới và không gian công cộng, đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên giúp cải thiện vi khí hậu, mang đến không gian mở lý tưởng để cư dân rèn luyện sức khỏe và tận hưởng thiên nhiên mỗi ngày.

Học tập kinh nghiệm từ mô hình nhà ở xã hội thành công của Singapore, các cụm nhà được tổ chức theo từng ô phố, kết nối bởi những trục cảnh quan xuyên suốt. Mật độ xây dựng khoảng 28%, ưu tiên diện tích cho không gian xanh, cảnh quan, tiện ích cộng đồng.

Tổ hợp nhà ở xã hội An Thới nằm trong khu đô thị văn minh, hoàn chỉnh, với đầy đủ tiện ích như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, công viên, quảng trường, mặt nước cảnh quan, bãi đỗ xe, khu thương mại dịch vụ, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao và các không gian sinh hoạt ngoài trời.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án.

Việc đặc khu Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group khởi động chương trình xây dựng nhà ở xã hội tại Nam đảo với đa dạng loại hình từ nhà ở xã hội tới nhà cho thuê là bước đi cụ thể hoá thông báo số 64-TB/TW của Văn phòng BCH Trung ương Đảng về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà trong tương lai. Thông báo nêu rõ: “Bên cạnh nhà ở để bán, phải ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan”.

Phát biểu tại Lễ khởi động, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đánh giá cao sự tham gia của các doanh nghiệp lớn trong phát triển nhà ở xã hội, góp phần cùng Nhà nước thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở cho người dân, nhất là tại những địa bàn có tốc độ đô thị hóa và nhu cầu nhân lực ngày càng cao như Phú Quốc. Với chủ trương phát triển kinh tế phải luôn song hành với bảo đảm an sinh xã hội, các chính sách bồi thường, hỗ trợ và bố trí tạm cư đã và đang được triển khai, góp phần giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc, phát biểu tại Lễ khởi động.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group khẳng định, với tôn chỉ phát triển bền vững, Sun Group xác định việc tham gia phát triển nhà ở xã hội là một phần trong hành trình đồng hành cùng chính quyền địa phương hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

“Tư duy phát triển đô thị hiện đại chỉ thực sự đúng đắn khi đặt con người ở vị trí trung tâm. Sự thịnh vượng của một vùng đất không chỉ đo bằng quy mô công trình, mà trước hết bằng sự bình yên, ổn định trong mỗi mái nhà của người dân. Có chỗ ở ổn định, người dân sẽ yên tâm làm việc, cống hiến – đây cũng là nền tảng thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao và hình thành cộng đồng cư dân hiện đại, văn minh cho Phú Quốc”, ông Đặng Minh Trường cho biết.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, phát biểu tại Lễ khởi động.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh An Giang cũng chia sẻ thông điệp về việc minh bạch các chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, góp phần tạo điều kiện để người dân, người lao động tiếp cận nguồn vốn phù hợp, sớm hiện thực hóa mục tiêu an cư.

Dự án nhà ở xã hội An Thới được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những người dân bị ảnh hưởng trong quá trình phát triển đô thị; đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở bắt kịp với tốc độ phát triển của du lịch, dịch vụ và hạ tầng tại Nam đảo. Hiện nay, các cụm công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 vẫn đang được Sun Group triển khai cấp tập với tiến độ ấn tượng. Nổi bật như việc khánh thành và đưa vào hoạt động Bệnh viện Mặt Trời từ tháng 4/2026; hoàn thành đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m tại dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc chỉ trong vỏn vẹn 8 tháng. Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC đang tiến hành lợp mái và chuẩn bị thi công nội thất. Tuyến tàu điện LRT dài 18km kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm hội nghị APEC chuẩn bị lắp ray tàu. Hàng ngàn công nhân, kỹ sư đang làm việc bất kể ngày đêm trên mỗi công trường và dự kiến sẽ còn tăng hơn trong giai đoạn nước rút. Khi vận hành, tổ hợp công trình cũng đòi hỏi hàng ngàn nhân lực chất lượng cao.

Lễ khởi động Chương trình phát triển Nhà ở xã hội và các hạng mục hạ tầng đô thị - Khu đô thị An Thới của Tập đoàn Sun Group tại Phú Quốc vì thế không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một công trình, mà còn thể hiện cách tiếp cận phát triển hài hòa. Trong đó hạ tầng, kinh tế và an sinh xã hội cùng được đặt trong một tầm nhìn dài hạn, hướng tới một Phú Quốc phát triển năng động, hiện đại, đáng sống, nơi mỗi người dân và người lao động đều có cơ hội an cư, gắn bó và cùng đóng góp vào tương lai đảo ngọc.