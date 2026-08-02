Vành đai 1 Hà Nội tăng tốc về đích, tuyến đường nghìn tỷ dần lộ diện

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành hơn 40% khối lượng công việc. Đáng chú ý, khoảng 750 m đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công đã được thảm bê tông nhựa trên hơn một nửa bề rộng mặt đường, tạo nền tảng để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.