Vành đai 1 Hà Nội tăng tốc về đích, tuyến đường nghìn tỷ dần lộ diện
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang bước vào giai đoạn thi công nước rút với hơn 40% khối lượng hoàn thành. Cầu vượt, mặt đường, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đang đồng loạt hoàn thiện, đưa tuyến giao thông trọng điểm của Thủ đô từng bước thành hình.
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang rộng 50 m, đi qua các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội, được kỳ vọng hoàn thiện trục vành đai khép kín khu vực nội đô, giảm áp lực giao thông trên nhiều tuyến phố trung tâm.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 6.000 tỷ đồng.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết tại công trường, nhiều hạng mục quan trọng như nền đường, mặt đường, cầu vượt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đang được triển khai đồng bộ. Không khí thi công diễn ra khẩn trương trên toàn tuyến với nhiều mũi thi công hoạt động liên tục.
Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành hơn 40% khối lượng công việc. Đáng chú ý, khoảng 750 m đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công đã được thảm bê tông nhựa trên hơn một nửa bề rộng mặt đường, tạo nền tảng để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.
Một trong những điểm nhấn của dự án là hai cầu vượt tại các nút giao trọng điểm.
Cầu vượt tại nút giao Láng Hạ có bề rộng 18 m, bố trí 4 làn xe hai chiều với tổng chiều dài hơn 250 m đang được khẩn trương thi công. Trong khi đó, cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, cũng có quy mô 4 làn xe, rộng 18 m và dài hơn 220 m, đang từng bước hoàn thiện các hạng mục kết cấu.
Song song với việc xây dựng tuyến đường, khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh cũng đang triển khai thi công kết cấu ngầm ga S3 của tuyến metro số 5 Hà Nội. Việc đồng thời triển khai hai dự án hạ tầng lớn đòi hỏi các đơn vị thi công phải phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm tiến độ cũng như an toàn trong quá trình xây dựng.
Không chỉ tập trung vào phần đường và cầu vượt, các hạng mục phụ trợ cũng được đẩy nhanh tiến độ. Hệ thống vỉa hè, hố ga, cáp kỹ thuật và đường ống hạ tầng dọc tuyến cơ bản đã hoàn thiện, sẵn sàng kết nối đồng bộ khi công trình đưa vào khai thác.
Tại khu vực từ đền Voi Phục đến dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, dải phân cách trung tâm đang được trồng cây xanh, hoa và hoàn thiện cảnh quan, từng bước tạo diện mạo mới cho tuyến đường.
Ở các nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, nhiều mũi thi công vẫn được duy trì với cường độ cao nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các hạng mục còn lại.
Máy móc, thiết bị cùng công nhân được bố trí làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ.
Sau thời gian dài triển khai, tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã dần hiện rõ hình hài. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực nội đô, tăng cường khả năng kết nối giữa các trục đường chính của Thủ đô, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị tại khu vực trung tâm Hà Nội.
Theo Lê Khánh
Đại Đoàn Kết
Theo
Đại Đoàn Kết
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