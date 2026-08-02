Choáng ngợp tháp đôi kỷ lục thế giới cao 99 tầng, vốn hàng tỷ USD: Công ty con của Vingroup tham gia đề xuất

Liên danh các nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup) đã chính thức gửi đề xuất tới UBND Thành phố Hà Nội xem xét phê duyệt quy hoạch, đồng thời chấp thuận cho phép lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 .

Tọa lạc tại vị trí chiến lược số 5-7 Đào Duy Anh (Hà Nội), siêu công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Thủ đô, khẳng định vị thế và năng lực kiến tạo công trình đẳng cấp quốc tế của Việt Nam. Toàn bộ nguồn kinh phí đầu tư dự án (từ 3,0 đến 3,5 tỷ USD) được doanh nghiệp khẳng định sử dụng 100% vốn tự có cùng nguồn tài chính thu xếp từ các tổ chức tín dụng quốc tế.

Ảnh minh họa Hanoi Twin Towers 99 trong tương lai bằng AI dựa trên phối cảnh từ chủ đầu tư

Quy mô kỷ lục và 5 cột mốc thế giới mới giữa lòng Hà Nội

Tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 được quy hoạch trên tổng diện tích đất 34.936 m² với quy mô 99 tầng nổi và 6 tầng hầm, chiều cao chạm mốc 568m. Khi hoàn thành, công trình sẽ chính thức vượt qua tháp đôi Petronas của Malaysia (452m) để chiếm lĩnh vị trí tháp đôi cao nhất thế giới , đồng thời vươn lên trở thành tòa nhà cao thứ 6 trên toàn cầu.

Không chỉ ghi dấu ấn về chiều cao tuyệt đối, siêu dự án này còn đặt mục tiêu xác lập 5 kỷ lục thế giới độc đáo:

Ảnh tạo bởi AI

Tổ hợp "All-in-one" và định hướng phát triển TOD cửa ngõ phía Nam

Với tổng diện tích sàn xây dựng phần nổi đạt khoảng 880.000 m² cùng mật độ xây dựng tối ưu ở mức 35%, Hanoi Twin Towers 99 được thiết kế theo mô hình "Tất cả trong một" (All-in-one) chuẩn quốc tế. Dự án tích hợp đa dạng các phân khu chức năng cao cấp gồm: Trung tâm hội nghị quốc tế, Trung tâm biểu diễn nghệ thuật, Khách sạn 6 sao, Casino, Văn phòng hạng A, Trung tâm thương mại và khu Căn hộ cao cấp.

Song song đó, việc triển khai dự án sẽ tạo cú hích giúp chỉnh trang đồng bộ hạ tầng đô thị tại nút giao đường Lê Duẩn và hầm chui Kim Liên, góp phần hoàn thiện diện diện mạo không gian trục đường rộng 90m kết nối từ hầm Kim Liên ra Quốc lộ 1A.

Nằm tại điểm giao thoa giữa các trục giao thông chính cùng mạng lưới đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia, dự án đáp ứng trọn vẹn mô hình TOD (Transit Oriented Development - Phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm). Việc áp dụng mô hình này sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất, kích cầu thương mại - dịch vụ và tạo động lực hình thành trung tâm kinh tế sầm uất mới tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.