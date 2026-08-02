Thông tin mới nhất về thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của Việt Nam

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện Tờ trình, Đề án, Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án, Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ Đề án, các dự thảo Nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Đề án số 576/ĐA-UBND về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Đề án nêu rõ, việc thành lập thành phố Bắc Ninh nhằm xây dựng một đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Đồng thời, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo; xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, logistics đồng bộ, hiện đại; phát triển chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Bắc Ninh đang có tình hình kinh tế phát triển ra sao?

Tỉnh Bắc Ninh hiện có diện tích tự nhiên 4.713,75 km², quy mô dân số gần 4 triệu người với 99 đơn vị hành chính cấp xã. Bắc Ninh giữ vị trí cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, là trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đồng thời nằm trên các hành lang kinh tế quan trọng của miền Bắc, có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và kết nối giao thương trong nước, quốc tế...

Theo số liệu của đơn vị thống kê địa phương, trong quý II, kinh tế tỉnh Bắc Ninh với động lực tăng trưởng chính là công nghiệp vẫn duy trì ở mức cao. Kết qủa tăng trưởng GRDP quý II ước đạt 11,14%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 99,83%; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 13,44%; khu vực dịch vụ tăng 8,26%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,33%.

Tính chung 6 tháng đầu tăng tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 10,56%. Với kết quả này, Bắc Ninh đứng thứ 6 cả nước và nằm trong 9 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số, tiếp tục là một trong những điểm sáng về tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,4%; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 12,55%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,14%.

Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là khu vực kinh tế có tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ đóng góp cao nhất vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế, đóng góp 9,5 điểm phần trăm trong quý II và 8,8 điểm phần trăm trong 6 tháng đầu năm; đây là khu vực chính dẫn dắt tốc độ tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản do sản lượng vải thiều giảm mạnh làm giảm tốc độ tăng trưởng chung 0,015 điểm phần trăm trong quý II và đóng góp chỉ 0,03 điểm phần trăm trong 6 tháng đầu năm; khu vực dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá đóng góp lần lượt 1,47 và 1,53 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 273.410 tỷ đồng, tương đương 46% kế hoạch năm, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2026.

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nâng cao; chất lượng điều hành của chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ đó, kết quả thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trong 07 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong tháng 7, toàn tỉnh đã thu hút được 3.830,48 triệu USD vốn đầu tư quy đổi. Trong đó: Cấp mới 12 dự án trong nước với vốn đăng ký là 75.007 tỷ đồng và 21 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 307,4 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 8 dự án trong nước vốn bổ sung là 3.561,6 tỷ đồng và 15 dự án FDI, vốn điều chỉnh tăng là 55,1 triệu USD.

Lũy kế 7 tháng thu hút được trên 13,24 tỷ USD. Trong đó: Cấp mới 130 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 249.884,4 tỷ đồng; điều chỉnh 63 dự án trong nước, vốn đăng ký tăng thêm 19.324 tỷ đồng; cấp mới 198 dự án FDI, vốn đăng ký 916,6 triệu USD; điều chỉnh 164 dự án FDI, tổng vốn tăng thêm là 1.687,9 triệu USD.

Tháng 7 có hơn 728 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký đạt 8.667 tỷ đồng; tính chung 07 tháng có 5.206 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 209 chi nhánh, văn phòng đại diện, 2.033 địa điểm kinh doanh; vốn đăng ký đạt 88.866 tỷ đồng.

Liên quan đến tình hình thu - chi ngân sách địa phương, trong 7 tháng đầu năm 2026, ước thu NSNN tiếp tục đạt kết quả khá cao so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, các khoản thu tăng cao tập trung chủ yếu tại khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Về Thu, báo cáo của Thống kê tỉnh Bắc Ninh cho thấy, thu nội địa toàn tỉnh tháng 7/2025 ước đạt 3.460 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng ước đạt 49.533,1 tỷ đồng, bằng 83,8% so với dự toán UBND tỉnh giao năm 2026, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất tháng 7 ước đạt 1.500 tỷ đồng, bằng 11,5% so với dự toán của UBND tỉnh giao, lũy kế 7 tháng ước đạt 13.602,1 tỷ đồng, bằng 104,4% so với dự toán và tăng 17,3% so với cùng kỳ; thu từ thuế, phí tháng 7 ước đạt 1.960 tỷ đồng, bằng 4,3% dự toán, lũy kế 7 tháng ước đạt 35.931 tỷ đồng, bằng 78% dự toán và tăng 73,7% so với cùng kỳ. Trong 17 khoản thu thuế, phí có 9 khoản giảm so với cùng kỳ, 8 khoản tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Về chi ngân sách địa phương, ngân sách địa phương cơ bản đảm bảo được các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao, trong đó tiếp tục ưu tiên các khoản chi cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế và chi thường xuyên đối với các ngành then chốt, nhiệm vụ trọng tâm như: Giáo dục, y tế, văn hóa, quản lý hành chính, đảm bảo an ninh quốc phòng và an sinh xã hội.

Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 22/7/2026 là 28.643 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 12.202 tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán; chi thường xuyên 16.407 tỷ đồng, đạt 44,7% dự toán.



