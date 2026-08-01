Nhiều người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 1 tỷ đồng

Hệ thống Giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống kê cho thấy, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, có 30 trường hợp được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cao nhất, với nhiều trường hợp chi trả trên 1 tỷ đồng.

Ba trường hợp được quỹ chi trả cao nhất gồm: Bệnh nhân có mã thẻ NN40101311XXXXX (sinh năm 1971, Hà Nội), được quỹ chi trả hơn 1,37 tỷ đồng với bệnh ung thư đại tràng và ung thư vú; bệnh nhân mã thẻ BT2222202XXXXX (sinh năm 2009, Quảng Ninh), được chi trả hơn 1,33 tỷ đồng, với bệnh thiếu yếu tố VIII và IX di truyền (hemophilia); bệnh nhân mã thẻ TE11414217XXXXX (sinh năm 2024, Sơn La), được chi trả hơn 1,08 tỷ đồng, với bệnh viêm phổi do tác nhân nhiễm khuẩn khác kèm suy hô hấp cấp.

Người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Ngọc Yến.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp được chi trả từ 700 triệu đồng đến gần 900 triệu đồng như: người bệnh bị ung thư cột sống được chi trả hơn 885 triệu đồng; ung thư trực tràng hơn 824 triệu đồng; bệnh bạch cầu dạng tủy cấp với hơn 820 triệu đồng; hội chứng loạn sản tủy và tăng sinh tủy hơn 817 triệu đồng; suy tim sung huyết, suy thận mạn và đã thay van tim hơn 757 triệu đồng; ung thư não hơn 743 triệu đồng; đa u tủy hơn 728 triệu đồng…

Nhiều trường hợp khác cũng được quỹ chi trả từ trên 500 triệu đồng đến hơn 690 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều học sinh, sinh viên cũng được chi trả chi phí điều trị rất lớn. Chẳng hạn, học sinh có mã thẻ HS47979366XXXXX (sinh năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh), với bệnh rối loạn đông máu đặc biệt và suy tim, được quỹ chi trả hơn 1,36 tỷ đồng; học sinh mã thẻ HS40101292XXXXX (sinh năm 2015, Hà Nội), nhiễm trùng huyết và biến chứng sau phẫu thuật, được chi trả hơn 1,15 tỷ đồng; sinh viên có mã thẻ SV40126210XXXXX (sinh năm 2007, Phú Thọ), điều trị rối loạn nhịp tim, được quỹ chi trả hơn 1,04 tỷ đồng.

Nguồn BHXH Việt Nam.

Nhiều học sinh, sinh viên mắc xuất huyết não, bạch cầu cấp, lupus ban đỏ, viêm cơ tim cấp, động kinh, suy tủy xương, nhiễm trùng huyết…cũng được quỹ chi trả từ hơn 560 triệu đồng đến 935 triệu đồng.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh đúng quy định, sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng tương ứng.

Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế cũng đã chính thức đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến hàng chục triệu người tham gia.

Người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được mở rộng mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp.

Cụ thể, đối với cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản, trường hợp các cơ sở khám chữa bệnh trước ngày 1/1/2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương, hoặc tương đương tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương, hoặc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản đạt số điểm từ 50 điểm đến dưới 70 điểm, người bệnh sẽ được hưởng 50% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi hưởng.

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu, mà trước ngày 1/1/2025 đã được xác định là tuyến tỉnh, người bệnh cũng sẽ được hưởng 50% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi.