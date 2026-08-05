Khẩn trương thi công 2 dự án cao tốc ở Lâm Đồng

Cùng với việc đẩy nhanh bồi thường và giải phóng mặt bằng, Lâm Đồng đang khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư để tạo mặt bằng sạch liên tục cho 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, quyết tâm không để tiến độ bị chậm vì vướng mặt bằng.

TIN MỚI Những ngày này, trên công trường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, các nhà thầu đang khẩn trương thi công tại những đoạn đã được bàn giao mặt bằng. Hàng loạt máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động, triển khai 7 mũi thi công; mở đường công vụ, thi công nền đường đến xây dựng các công trình trên tuyến. Giữa cái nắng gay gắt, các công nhân trùm kín người, khẩn trương thi công hầm chui dân sinh - hạng mục đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ trên tuyến cao tốc. Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài khoảng 66km, trong đó hơn 55 km đi qua tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng đến 929 hộ dân và 8 tổ chức tại 5 xã, phường. Đến cuối tháng 7, hơn 90% số hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường. Tại xã Đạ Huoai, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đang được khẩn trương thực hiện. Ông Lưu Hồng Long - Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai - cho biết: Địa phương xác định khi thực hiện dự án phải tạo được sự đồng thuận từ dân. Khi quyền lợi của người dân được bảo đảm, địa phương sẽ tiếp tục vận động các hộ sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng để dự án triển khai đúng tiến độ. Trong khi đó, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có tổng chiều dài hơn 70 km, qua địa bàn 10 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng, hiện đã bàn giao 471/621ha mặt bằng cho nhà đầu tư. Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, Lâm Đồng đang đồng loạt tăng tốc xây dựng các khu tái định cư phục vụ 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.