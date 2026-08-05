Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Được rót 2.400 tỷ đồng để 'lên đời', sân bay duy nhất của Việt Nam chỉ khai thác 1 chặng sắp về đích

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dán đang tăng tốc về đích, mở ra chương phát triển mới cho cửa ngõ hàng không nơi cực Nam Tổ quốc.

Dự án nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đang tiến vào giai đoạn thi công nước rút. Với tiến độ được đảm bảo bám sát kế hoạch, công trình dự kiến sẽ tổ chức bay hiệu chuẩn hệ thống thiết bị khu bay ngay trong tháng 9/2026, trước khi chính thức đưa vào vận hành khai thác trở lại từ ngày 1/11/2026.

Thi công cuốn chiếu, tăng tốc hoàn thiện hạ tầng khu bay và nhà ga

Cảng hàng không Cà Mau hiện đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn tất các hạng mục còn lại. Trong tháng 9 tới, công tác bay hiệu chuẩn đối với hệ thống thiết bị phục vụ đường cất hạ cánh sẽ được tiến hành nhằm kiểm tra kỹ thuật trước khi chính thức mở cửa trở lại vào đầu tháng 11.

Tại công trường, gói thầu số 12 do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhận đang tập trung hoàn thiện lớp kết cấu mặt đường cất hạ cánh, đường lăn cùng hệ thống sân đỗ máy bay. Song song đó, các hạng mục phụ trợ như đường tuần tra, hệ thống thoát nước và hàng rào an ninh cũng được thi công đồng bộ.

Đối với khu vực nhà ga hành khách cùng các công trình phụ trợ liên quan, nhà thầu đã chủ động tăng cường trang thiết bị, máy móc và nhân lực, tổ chức thi công cuốn chiếu và tăng ca liên tục nhằm bảo đảm bàn giao đúng tiến độ cam kết.

Được rót 2.400 tỷ đồng để 'lên đời', sân bay duy nhất của Việt Nam chỉ khai thác 1 chặng sắp về đích - Ảnh 1.

Những ngày này, trên công trường Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị đang ngày đêm thi công với quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ, dự kiến đưa vào khai thác dự kiến từ tháng 11/2026. Ảnh: ACV

Được rót 2.400 tỷ đồng để 'lên đời', sân bay duy nhất của Việt Nam chỉ khai thác 1 chặng sắp về đích - Ảnh 2.

Ảnh: ACV

Được rót 2.400 tỷ đồng để 'lên đời', sân bay duy nhất của Việt Nam chỉ khai thác 1 chặng sắp về đích - Ảnh 3.

Ảnh: ACV

Thay thế tàu bay ATR72 bằng Airbus A321, kỳ vọng kết nối đường bay Hà Nội

Khi đi vào hoạt động trở lại, tuyến bay thương mại kết nối Cà Mau – TP.HCM sẽ chính thức đưa dòng máy bay cỡ lớn Airbus A321 vào vận hành thay cho dòng ATR72 trước đây, qua đó gia tăng đáng kể năng lực vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Bên cạnh chặng bay TP.HCM, đường bay Cà Mau – Hà Nội cũng được đánh giá chứa đựng nhiều tiềm năng phát triển. Dù từng được đưa vào khai thác từ giữa năm 2023 rồi tạm dừng, đường bay này hiện tiếp tục được ngành hàng không nghiên cứu phương án khai thác phù hợp trong thời gian tới.

Với việc đưa các dòng máy bay thân rộng Code C vào khai thác kết nối Cà Mau với TP.HCM, hướng tới mở rộng ra Hà Nội và các tỉnh thành khác sẽ tạo cú hích tăng cường liên kết vùng, thu hút dòng vốn đầu tư, thúc đẩy du lịch và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho cực Nam Tổ quốc cũng như toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Được rót 2.400 tỷ đồng để 'lên đời', sân bay duy nhất của Việt Nam chỉ khai thác 1 chặng sắp về đích - Ảnh 4.

Vượt qua nhiều khó khăn về nguồn vật liệu và điều kiện thi công, các đơn vị đang nỗ lực tăng ca, tăng kíp, phối hợp chặt chẽ cùng địa phương để đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: ACV

Được rót 2.400 tỷ đồng để 'lên đời', sân bay duy nhất của Việt Nam chỉ khai thác 1 chặng sắp về đích - Ảnh 5.

Ảnh: ACV

Được rót 2.400 tỷ đồng để 'lên đời', sân bay duy nhất của Việt Nam chỉ khai thác 1 chặng sắp về đích - Ảnh 6.

Ảnh: ACV

Tầm vóc cấp 4C và định hướng phát triển đến năm 2050

Dự án nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, chính thức khởi công ngày 19/8/2025. Để phục vụ công tác thi công đại tu, sân bay đã tạm thời đóng cửa dừng khai thác từ cuối tháng 10/2025.

Theo quy hoạch phát triển giai đoạn 2021–2030, sau khi hoàn thành nâng cấp, sân bay Cà Mau sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4C (theo phân cấp của ICAO), đạt công suất thiết kế khoảng 1 triệu hành khách1.000 tấn hàng hóa/năm.

Hạ tầng mới hoàn toàn đáp ứng các dòng tàu bay Code C như Airbus A320, A321 hoặc các dòng tương đương. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất sân bay dự kiến được mở rộng lên mức 3 triệu hành khách3.000 tấn hàng hóa/năm.

Được rót 2.400 tỷ đồng để 'lên đời', sân bay duy nhất của Việt Nam chỉ khai thác 1 chặng sắp về đích - Ảnh 7.

Khi hoàn thành, dự án không chỉ mở rộng cơ hội kết nối giao thông mà còn là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế, du lịch và bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực cực Nam đất nước. Ảnh: ACV

Có tiền thân là phi trường Moranc do người Pháp xây dựng phục vụ mục đích quân sự, sân bay Cà Mau chuyển sang khai thác dân dụng từ năm 1995. Đây cũng là sân bay duy nhất tại Việt Nam từ trước đến nay chỉ duy trì một đường bay thương mại thường lệ duy nhất kết nối với TP.HCM.

Trước khi được đầu tư nâng cấp, sân bay Cà Mau chỉ đạt cấp 3C khiêm tốn với đường cất hạ cánh dài 1.500m, rộng 30m; nhà ga phục vụ tối đa khoảng 200.000 lượt khách/năm và chỉ tiếp nhận được các dòng máy bay cỡ nhỏ như ATR72 hoặc Embraer E190.

Không chỉ mang ý nghĩa quan trọng về mặt hạ tầng giao thông kết nối, Cảng hàng không Cà Mau còn giữ vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng - an ninh. Việc nâng cấp hoàn thiện sân bay được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa mạng lưới giao thông đa phương thức, mở rộng không gian phát triển và tạo đà bứt phá cho vùng đất mũi Cà Mau.

Sân bay Liên Khương phát cảnh báo khẩn ngay trước thềm mở cửa trở lại

Theo Thái Hà

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai Phó Thủ tướng chủ trì rà soát đầu tư, hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ

Hai Phó Thủ tướng chủ trì rà soát đầu tư, hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ Nổi bật

Hà Nội miễn 100% vé xe buýt Vành đai 1, hỗ trợ 30% lãi suất vay đổi xe xanh

Hà Nội miễn 100% vé xe buýt Vành đai 1, hỗ trợ 30% lãi suất vay đổi xe xanh Nổi bật

Khẩn trương thi công 2 dự án cao tốc ở Lâm Đồng

Khẩn trương thi công 2 dự án cao tốc ở Lâm Đồng

09:28 , 05/08/2026
Hà Nội 'thúc' tiến độ thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh trên Vành đai 1

Hà Nội 'thúc' tiến độ thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh trên Vành đai 1

07:52 , 05/08/2026
Cơ quan Thuế phát thông tin quan trọng về việc đăng ký và khai thuế

Cơ quan Thuế phát thông tin quan trọng về việc đăng ký và khai thuế

07:48 , 05/08/2026
FDI lập kỷ lục mới, Việt Nam cần gì để nâng tầm 'cuộc chơi'?

FDI lập kỷ lục mới, Việt Nam cần gì để nâng tầm 'cuộc chơi'?

07:17 , 05/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên