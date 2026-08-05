Được rót 2.400 tỷ đồng để 'lên đời', sân bay duy nhất của Việt Nam chỉ khai thác 1 chặng sắp về đích

Dự án nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đang tiến vào giai đoạn thi công nước rút. Với tiến độ được đảm bảo bám sát kế hoạch, công trình dự kiến sẽ tổ chức bay hiệu chuẩn hệ thống thiết bị khu bay ngay trong tháng 9/2026, trước khi chính thức đưa vào vận hành khai thác trở lại từ ngày 1/11/2026.

Thi công cuốn chiếu, tăng tốc hoàn thiện hạ tầng khu bay và nhà ga

Cảng hàng không Cà Mau hiện đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn tất các hạng mục còn lại. Trong tháng 9 tới, công tác bay hiệu chuẩn đối với hệ thống thiết bị phục vụ đường cất hạ cánh sẽ được tiến hành nhằm kiểm tra kỹ thuật trước khi chính thức mở cửa trở lại vào đầu tháng 11.

Tại công trường, gói thầu số 12 do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhận đang tập trung hoàn thiện lớp kết cấu mặt đường cất hạ cánh, đường lăn cùng hệ thống sân đỗ máy bay. Song song đó, các hạng mục phụ trợ như đường tuần tra, hệ thống thoát nước và hàng rào an ninh cũng được thi công đồng bộ.

Đối với khu vực nhà ga hành khách cùng các công trình phụ trợ liên quan, nhà thầu đã chủ động tăng cường trang thiết bị, máy móc và nhân lực, tổ chức thi công cuốn chiếu và tăng ca liên tục nhằm bảo đảm bàn giao đúng tiến độ cam kết.

Những ngày này, trên công trường Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị đang ngày đêm thi công với quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ, dự kiến đưa vào khai thác dự kiến từ tháng 11/2026. Ảnh: ACV

Ảnh: ACV

Ảnh: ACV

Thay thế tàu bay ATR72 bằng Airbus A321, kỳ vọng kết nối đường bay Hà Nội

Khi đi vào hoạt động trở lại, tuyến bay thương mại kết nối Cà Mau – TP.HCM sẽ chính thức đưa dòng máy bay cỡ lớn Airbus A321 vào vận hành thay cho dòng ATR72 trước đây, qua đó gia tăng đáng kể năng lực vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Bên cạnh chặng bay TP.HCM, đường bay Cà Mau – Hà Nội cũng được đánh giá chứa đựng nhiều tiềm năng phát triển. Dù từng được đưa vào khai thác từ giữa năm 2023 rồi tạm dừng, đường bay này hiện tiếp tục được ngành hàng không nghiên cứu phương án khai thác phù hợp trong thời gian tới.

Với việc đưa các dòng máy bay thân rộng Code C vào khai thác kết nối Cà Mau với TP.HCM, hướng tới mở rộng ra Hà Nội và các tỉnh thành khác sẽ tạo cú hích tăng cường liên kết vùng, thu hút dòng vốn đầu tư, thúc đẩy du lịch và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho cực Nam Tổ quốc cũng như toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Vượt qua nhiều khó khăn về nguồn vật liệu và điều kiện thi công, các đơn vị đang nỗ lực tăng ca, tăng kíp, phối hợp chặt chẽ cùng địa phương để đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: ACV

Ảnh: ACV

Ảnh: ACV

Tầm vóc cấp 4C và định hướng phát triển đến năm 2050

Dự án nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, chính thức khởi công ngày 19/8/2025. Để phục vụ công tác thi công đại tu, sân bay đã tạm thời đóng cửa dừng khai thác từ cuối tháng 10/2025.

Theo quy hoạch phát triển giai đoạn 2021–2030, sau khi hoàn thành nâng cấp, sân bay Cà Mau sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4C (theo phân cấp của ICAO), đạt công suất thiết kế khoảng 1 triệu hành khách và 1.000 tấn hàng hóa/năm.

Hạ tầng mới hoàn toàn đáp ứng các dòng tàu bay Code C như Airbus A320, A321 hoặc các dòng tương đương. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất sân bay dự kiến được mở rộng lên mức 3 triệu hành khách và 3.000 tấn hàng hóa/năm.

Khi hoàn thành, dự án không chỉ mở rộng cơ hội kết nối giao thông mà còn là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế, du lịch và bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực cực Nam đất nước. Ảnh: ACV

Có tiền thân là phi trường Moranc do người Pháp xây dựng phục vụ mục đích quân sự, sân bay Cà Mau chuyển sang khai thác dân dụng từ năm 1995. Đây cũng là sân bay duy nhất tại Việt Nam từ trước đến nay chỉ duy trì một đường bay thương mại thường lệ duy nhất kết nối với TP.HCM.

Trước khi được đầu tư nâng cấp, sân bay Cà Mau chỉ đạt cấp 3C khiêm tốn với đường cất hạ cánh dài 1.500m, rộng 30m; nhà ga phục vụ tối đa khoảng 200.000 lượt khách/năm và chỉ tiếp nhận được các dòng máy bay cỡ nhỏ như ATR72 hoặc Embraer E190.

Không chỉ mang ý nghĩa quan trọng về mặt hạ tầng giao thông kết nối, Cảng hàng không Cà Mau còn giữ vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng - an ninh. Việc nâng cấp hoàn thiện sân bay được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa mạng lưới giao thông đa phương thức, mở rộng không gian phát triển và tạo đà bứt phá cho vùng đất mũi Cà Mau.