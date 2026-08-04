Từ 2/8, người Việt Nam xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay Nội Bài cần chú ý 1 thay đổi

Từ đầu tháng 8 này, cụ thể là 2/8, công dân Việt Nam làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Nhà ga quốc tế T2 sân bay Nội Bài đã được bố trí làn riêng, tách khỏi luồng hành khách nước ngoài. Thay đổi này giúp người dân dễ nhận biết khu vực cần đến, đồng thời có thể rút ngắn thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, hành khách cần quan sát biển chỉ dẫn, phân biệt làn riêng với cổng kiểm soát tự động và thực hiện đầy đủ các thủ tục trước khi rời sân bay.

Người Việt đã có làn làm thủ tục riêng

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, từ ngày 2/8, công dân Việt Nam có làn riêng khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Nhà ga hành khách quốc tế T2. Khu vực dành cho hành khách nước ngoài cũng được bố trí riêng và có hệ thống biển chỉ dẫn để phân biệt.

Việc tách luồng giúp công dân Việt Nam dễ tìm đúng khu vực làm thủ tục, giảm thời gian chờ trong các khung giờ cao điểm và hỗ trợ cơ quan chức năng điều tiết dòng hành khách khoa học hơn. Đây cũng là cách tổ chức đã được áp dụng tại nhiều sân bay lớn trên thế giới.

2 làn riêng biệt dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài tại sân bay Nội Bài (Ảnh Tạp chí Hàng không)

Một số hành khách trải nghiệm trong những ngày đầu cho biết thời gian hoàn tất thủ tục chỉ khoảng 4-5 phút, thậm chí nhanh hơn vào lúc ít khách. Trước đây, khi hành khách Việt Nam và người nước ngoài cùng xếp hàng, thời gian chờ tại một số khung giờ có thể kéo dài từ nửa tiếng đến gần một giờ. Tuy nhiên, mốc 4-5 phút chỉ là ghi nhận từ một số hành khách, không phải thời gian được sân bay cam kết áp dụng với mọi chuyến bay.

Người Việt Nam chuẩn bị trở về nước vì vậy cần chú ý quan sát biển “Công dân Việt Nam” tại khu vực kiểm soát nhập cảnh. Không nên chỉ nhìn hàng nào ngắn hơn rồi tự ý đi vào, bởi cán bộ cửa khẩu có thể yêu cầu hành khách quay lại đúng luồng.

Làn mới cũng không phải “làn ưu tiên” hay khu vực được miễn kiểm tra. Hành khách vẫn phải xuất trình hộ chiếu và thực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh.

Ảnh Vietnam Booking

Làm gì ngay sau khi máy bay hạ cánh?

Theo hướng dẫn của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sau khi hạ cánh, hành khách quốc tế cần đi theo biển “Arrivals – Ga đến” để tới khu vực làm thủ tục nhập cảnh. Hộ chiếu nên được lấy sẵn từ khi rời máy bay, thay vì để sâu trong hành lý xách tay hoặc vali.

Khi tới khu vực kiểm soát, công dân Việt Nam tìm đúng làn được bố trí riêng, xếp hàng theo hướng dẫn và chỉ tiến lên khi được yêu cầu. Hành khách không nên dùng bản chụp trên điện thoại thay cho hộ chiếu gốc.

Sau khi hoàn tất nhập cảnh, người dân tiếp tục xuống khu vực nhận hành lý. Màn hình tại nhà ga sẽ hiển thị số hiệu chuyến bay và băng chuyền tương ứng. Hành khách nên kiểm tra kỹ thẻ hành lý, họ tên hoặc dấu hiệu nhận biết trước khi mang vali ra ngoài, bởi nhiều hành lý có màu sắc và hình dáng tương tự nhau. Xe đẩy được bố trí miễn phí cạnh các băng chuyền.

Ảnh Vietnam Booking

Nếu vali không xuất hiện, bị rách, vỡ, phá khóa hoặc có dấu hiệu bất thường, hành khách cần báo ngay cho đại diện hãng hàng không hoặc đơn vị phục vụ mặt đất trước khi rời khu vực hạn chế. Tại khu quốc tế đến của Nhà ga T2 có các quầy hỗ trợ hành lý của Vietnam Airlines, HGS và Vietjet Air.

Sau khi nhận hành lý, hành khách tiếp tục đi qua khu vực hải quan. Theo hướng dẫn của Nội Bài, trường hợp mang thuốc lá, rượu bia, đồ uống có cồn hoặc đồ dùng vượt định mức miễn thuế, người nhập cảnh phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Khi không chắc một món đồ có thuộc diện phải khai báo hay không, cách an toàn nhất là chủ động hỏi cán bộ hải quan.

Không nhầm làn riêng với cổng Autogate

Tại khu vực nhập cảnh Nhà ga T2, hành khách còn có thể nhìn thấy cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động, thường được gọi là Autogate. Đây là hệ thống khác với làn riêng dành cho công dân Việt Nam.

Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Autogate đã được Công an cửa khẩu triển khai tại cả ga xuất cảnh và nhập cảnh Nhà ga T2 từ ngày 1/8/2023, nhằm cải cách thủ tục, giải phóng hành khách nhanh và giảm ùn tắc.

Ảnh Vietnam Economy

Khi sử dụng cổng tự động, hành khách cần đặt hộ chiếu theo đúng hình minh họa, đứng đúng vị trí, để khuôn mặt rõ và làm theo hướng dẫn tại thiết bị. Mỗi lần chỉ một người bước vào cổng. Nếu hệ thống không nhận diện hoặc cửa không mở, người dân không nên liên tục thử lại hay tự ý chen sang cổng khác mà cần đề nghị cán bộ trực hỗ trợ.

Việc cổng tự động không mở chưa có nghĩa hành khách bị từ chối nhập cảnh. Người dân có thể được hướng dẫn chuyển sang quầy kiểm soát trực tiếp để đối chiếu giấy tờ.

Trong trường hợp bỏ quên tài sản tại nhà ga, hành khách có thể liên hệ số 024 3584 2627 trong vòng 24 giờ. Sau thời gian này, Phòng hành lý thất lạc Nội Bài tiếp nhận hỗ trợ qua số 0983 774 546. Tổng đài giải đáp thông tin chung của sân bay là 1900 636 535, hoạt động 24/7.