Cơ quan Thuế phát thông tin quan trọng về việc đăng ký và khai thuế

Ngày 3/8, Thuế tỉnh Ninh Bình đã lưu ý tới người nộp thuế về những mốc thời gian cần ghi nhớ khi đăng ký thuế và khai thuế theo Nghị định số 252/2026/NĐ-CP.

Đăng ký thuế lần đầu (điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP)

Cơ quan Thuế thông tin, đối với người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, thời hạn đăng ký thuế lần đầu là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh căn cứ đăng ký thuế theo quy định.

Đăng ký người phụ thuộc (điểm a.4 khoản 3 Điều 6 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP)

Trường hợp cá nhân trực tiếp đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc, thời hạn đăng ký thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế để được tính giảm trừ gia cảnh theo quy định.

Thay đổi thông tin đăng ký thuế (điểm e khoản 3 Điều 6 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP)

Khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế, Thuế tỉnh Ninh Bình cho biết, người nộp thuế phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Đối với cá nhân thay đổi thông tin về họ và tên, số định danh cá nhân, ngày tháng năm sinh hoặc hộ chiếu, thời hạn thực hiện là 20 ngày làm việc (đối với các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo là 30 ngày làm việc) kể từ ngày thông tin được cập nhật theo quy định.

Nguồn: Thuế tỉnh Ninh Bình

Thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (điểm g khoản 3 Điều 6 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP)

Đối với trường hợp người nộp thuế thực hiện thông báo trực tiếp với cơ quan thuế, việc thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh phải được gửi chậm nhất 01 ngày làm việc trước khi tạm ngừng.

Khai thuế theo từng lần phát sinh (khoản 1 Điều 10 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP)

Cuối cùng, đối với loại thuế khai theo từng lần phát sinh, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh nghĩa vụ thuế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cơ quan Thuế nhấn mạnh, việc thực hiện đúng các mốc thời gian nêu trên giúp người nộp thuế tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế, hạn chế các vi phạm do chậm thực hiện thủ tục hành chính về thuế và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Thuế tỉnh Ninh Bình khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên cập nhật các quy định mới của pháp luật về thuế; theo dõi thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và các kênh thông tin chính thức để thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các thủ tục về đăng ký thuế, khai thuế. Trường hợp cần hỗ trợ, người nộp thuế có thể liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.