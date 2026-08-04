Tất cả những ai chưa tích hợp sổ đỏ trên VNeID cần đặc biệt lưu ý điều này

Ngày 3/8, Công an phường Trung An thông tin, trong t hời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục lợi dụng việc triển khai các tiện ích của ứng dụng VNeID để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Một trong những chiêu trò đang xuất hiện là giả danh cán bộ cơ quan Công an hoặc cơ quan quản lý đất đai gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân "cập nhật thông tin sổ đỏ trên VNeID". Từ đó, chúng đánh cắp dữ liệu cá nhân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo ghi nhận, các đối tượng thường sử dụng số điện thoại lạ, tài khoản Zalo hoặc mạng xã hội có hình đại diện giống lực lượng chức năng để tạo lòng tin. Sau đó, chúng thông báo thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần được đồng bộ lên VNeID hoặc yêu cầu người dân gửi ảnh sổ đỏ, căn cước công dân nhằm "xác minh thông tin".

Tiếp đó, nạn nhân được hướng dẫn truy cập vào các đường link giả mạo, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng để "hoàn tất thủ tục".

Cơ quan Công an nhấn mạnh, thực chất, đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm thu thập dữ liệu cá nhân, chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng, tài khoản VNeID hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Nhiều trường hợp sau khi làm theo hướng dẫn đã bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản, đồng thời thông tin cá nhân bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch trái phép.

Công an phường Trung An khẳng định, ứng dụng VNeID không gửi đường link yêu cầu người dân cập nhật thông tin sổ đỏ, không yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc hình ảnh giấy tờ cá nhân qua điện thoại, tin nhắn, Zalo hay mạng xã hội. Việc tích hợp, cập nhật thông tin giấy tờ trên VNeID chỉ được thực hiện theo quy định của cơ quan Nhà nước thông qua các nền tảng chính thức và quy trình xác thực bảo đảm an toàn.

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, Zalo, Facebook hoặc thư điện tử với nội dung yêu cầu cập nhật thông tin trên VNeID.

Người dân không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Bên cạnh đó, người dùng VNeID lưu ý, chỉ sử dụng ứng dụng do cơ quan có thẩm quyền phát hành và theo dõi các thông báo chính thức từ cơ quan Nhà nước.

Khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai hoặc tích hợp giấy tờ điện tử, người dân cần liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng để được hướng dẫn, không làm theo yêu cầu của người lạ. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trót cung cấp thông tin cá nhân, cần nhanh chóng khóa tài khoản ngân hàng (nếu có), lưu giữ chứng cứ và trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.