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Nhật Bản đặt mục tiêu chiếm 1/3 thị phần bán dẫn toàn cầu

| | Kinh tế số

Nhật Bản đang quyết tâm giành lại vị trí đỉnh cao bán dẫn bằng những mục tiêu đầy tham vọng.

Chính phủ nước này vừa đề ra chiến lược dài hạn, hướng tới mốc doanh thu chip nội địa đạt 40.000 tỷ yên, tương đương hơn 250 tỷ USD vào năm 2040 - gấp 5 lần hiện tại.

Trọng tâm của kế hoạch là mục tiêu chiếm 1/3 thị phần AI vật lý toàn cầu - lĩnh vực điều khiển robot và máy móc thông minh mà Nhật Bản đang nắm thế mạnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Chính phủ Nhật Bản cam kết một gói chính sách toàn diện từ hỗ trợ mặt bằng, hạ tầng điện nước cho các siêu nhà máy, đến nới lỏng quy định sử dụng nước công nghiệp để thu hút các trung tâm dữ liệu.

Thập niên 1980 được xem là thời kỳ hoàng kim của bán dẫn Nhật Bản. Từ chỗ học hỏi công nghệ của Mỹ, các tập đoàn như NEC, Toshiba, Hitachi và Fujitsu nhanh chóng vươn lên dẫn đầu thế giới, chiếm hơn 50% thị phần chip toàn cầu. Thành công chủ yếu đến từ công nghệ sản xuất chip nhớ DRAM với chất lượng cao, độ bền lớn và giá thành cạnh tranh. Đến cuối thập niên, 6 trong 10 doanh nghiệp bán dẫn lớn nhất thế giới là của Nhật Bản.

Tuy nhiên, lợi thế này không duy trì được lâu. Từ đầu những năm 1990, thị phần bán dẫn của Nhật Bản liên tục thu hẹp, hiện chỉ còn dưới 10%. Nguyên nhân xuất phát từ ba yếu tố chính: sức ép thương mại từ Mỹ; sự chậm thích ứng với xu hướng chuyên môn hóa của ngành bán dẫn, khi thiết kế và gia công sản xuất được tách thành các lĩnh vực riêng; cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đối thủ Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), vốn có lợi thế về quy mô và chi phí.

Dù không còn giữ vai trò thống trị ở khâu sản xuất chip hoàn chỉnh, Nhật Bản vẫn duy trì vị thế chiến lược nhờ thế mạnh về công nghệ nền tảng. Nước này hiện nắm khoảng 30% thị phần thiết bị sản xuất bán dẫn và hơn 50% thị phần vật liệu bán dẫn cốt lõi trên toàn cầu. Trong bối cảnh cuộc đua AI thúc đẩy nhu cầu chip tăng mạnh, chiến lược tập trung vào thiết bị và vật liệu giúp Nhật Bản tiếp tục giữ vai trò không thể thay thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng để từng bước khôi phục vị thế của ngành công nghiệp bán dẫn.

Theo Ban Thời sự

VTV

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