Ngành app hẹn hò tỷ đô đang mắc kẹt trong nghịch lý: Người dùng tìm được người yêu nghĩa là công ty mất một khách hàng

Ngày 7/5/2026, CEO Bumble Whitney Wolfe Herd xác nhận công ty sẽ loại bỏ thao tác vuốt trái vuốt phải, thứ đã định nghĩa cả một thập kỷ hẹn hò trực tuyến. Quyết định được đưa ra sau nhiều quý liên tiếp Bumble mất người dùng trả phí, riêng quý I/2026 lượng khách trả tiền giảm khoảng 21% xuống còn 3,2 triệu so với 4 triệu cùng kỳ năm trước.

Doanh thu quý này giảm 14% còn 212 triệu USD. Bản cập nhật thay thế dự kiến ra mắt ở một số thị trường vào quý IV, và Wolfe Herd mô tả đây là bước đi mang tính cách mạng với cả ngành.

Whitney Wolfe Herd. Ảnh Wiki

Việc một công ty niêm yết phải mổ xẻ lại tính năng cốt lõi của mình không đơn thuần là chuyện thiết kế sản phẩm. Nó là tín hiệu cho thấy mô hình kinh doanh đứng sau tính năng đó đang hết dư địa. Và đúng lúc thị trường lộ ra vết nứt, một lứa startup mới xuất hiện với luận điểm mà các ông lớn khó lòng bắt chước: app hẹn hò chỉ nên kiếm được tiền khi người dùng thực sự gặp nhau.

Khi mô hình kinh doanh chống lại chính sản phẩm

Vấn đề nằm ở cấu trúc doanh thu thuê bao. Người dùng trả tiền hằng tháng để có thêm lượt thích, thêm bộ lọc, thêm khả năng hiển thị. Nghĩa là công ty kiếm tiền từ khoảng thời gian một người còn độc thân và còn ở lại trong ứng dụng, chứ không phải từ kết quả họ đạt được.

Ảnh Theverge

Eurie Kim, managing partner tại Forerunner Ventures, gọi thẳng đây là gốc rễ khiến các ông lớn không thể tự chuyển đổi mô hình: Trong văn hóa vuốt, một khi bạn tìm được bạn đời thì bạn không còn là khách hàng nữa. Theo bà, thứ cần có là một trải nghiệm hoàn toàn mới với kỳ vọng hành vi khác đi, chứ không phải bản vá cho cái cũ.

Con số minh họa cho nghịch lý này đến từ một người từng ở bên trong. Keyan Kazemian, CEO startup 222, trước đây làm tại Match.com và tham gia xây dựng tính năng Dates, thứ nhắc người dùng đang trò chuyện thuận lợi hãy gặp nhau ngoài đời. Anh nói mình từng thấy một thống kê cho biết hơn 80% người dùng trả phí chưa từng gặp ai ngoài đời thật. Đại diện Match phản bác con số này, khẳng định nó không phản ánh dữ liệu của công ty và cho biết hơn một nửa số mối quan hệ hình thành từ hẹn hò trực tuyến tại Mỹ năm ngoái bắt đầu trên một ứng dụng thuộc Match Group.

Ảnh Forbes

Dù con số nào đúng thì bối cảnh nhu cầu vẫn không đổi. Một khảo sát của Cigna công bố năm 2025 cho thấy 67% người thuộc Gen Z cho biết họ cảm thấy cô đơn, nhóm Millennials theo sát với 65%. Một thế hệ có nhiều công cụ kết nối hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó lại đang tiêu thụ cảm giác cô đơn ở mức cao nhất. Đó chính là khoảng trống thị trường mà các startup mới nhắm vào, và họ định giá nó theo cách khác hẳn.

Ba cách định giá lại một buổi hẹn

Cách thứ nhất là bán từng buổi hẹn. Known, startup có trụ sở tại San Francisco do hai người bỏ học Stanford là Celeste Amadon và Asher Allen sáng lập, thu 15 USD mỗi buổi hẹn. Người dùng bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện với AI theo kiểu gọi điện thay vì điền form, sau đó ứng dụng giới thiệu từng người một. Nếu cả hai cùng đồng ý, các tác nhân AI sẽ tự đặt chỗ cho buổi hẹn đầu tiên và tính tiền cả hai bên. Amadon, 22 tuổi, lập luận rằng hầu hết người độc thân họ quen đều dùng app nhưng không chịu trả tiền, vì ai cũng đã nhận ra các ứng dụng này kém hiệu quả và khiến người dùng cảm thấy tệ về bản thân. Cô cho biết tỷ lệ không đến hẹn của Known dưới 1%. Forerunner Ventures dẫn đầu vòng gọi vốn 9,7 triệu USD cho công ty này hồi tháng 12.

Mức 15 USD nghe có vẻ cao cho một lần gặp, nhưng nó cần được đặt cạnh chi phí hiện hành. Thuê bao Hinge có giá từ 30 đến 50 USD mỗi tháng, còn Bumble dao động từ 40 đến gần 100 USD mỗi tháng. Nói cách khác, người dùng đang trả nhiều hơn cho khả năng tìm kiếm so với cái giá mà Known đòi cho một kết quả cụ thể.

Cách thứ hai là bán sự kiện.

222, startup tại New York ra đời năm 2023 từ chương trình Y Combinator, thay thao tác vuốt bằng những bữa tối nhóm sáu người, thường là ba nam ba nữ, ghép theo bảng câu hỏi tính cách. Khoảng một giờ sau khi bữa ăn bắt đầu, khách nhận tin nhắn về một địa điểm thứ hai để gặp các nhóm khác cùng đêm đó.

Sau sự kiện, người tham dự cho biết họ muốn gặp lại ai với tư cách bạn bè hay hẹn hò, và chính phản hồi ngoài đời thật này huấn luyện thuật toán ghép đôi của công ty.

Ảnh bloomberg

Điểm đáng chú ý với người làm kinh doanh nằm ở chỗ 222 có hai nguồn thu. Người dùng trả 22,22 USD mỗi tháng để tham gia không giới hạn, đồng thời công ty thu tiền từ các địa điểm, nhà hàng và đơn vị tổ chức, với lời chào hàng rằng họ mang tới những nhóm khách trẻ đang sẵn sàng đi chơi và chi tiền. Hiện 222 có hàng nghìn người tham dự mỗi tuần tại 17 thị trường, lớn nhất là New York.

Đồng sáng lập Danial Hashemi cho biết công ty đã tạo ra doanh thu vài triệu USD mỗi năm và sắp đạt điểm hòa vốn dòng tiền. Upfront Ventures dẫn đầu vòng Series A trị giá 10,1 triệu USD hồi tháng 12.

Mark Suster, general partner tại Upfront, nhìn cơ hội này rộng hơn cả hẹn hò. Theo ông, vấn đề thực sự là sự thiếu vắng cộng đồng ở những người trẻ chuyển tới thành phố lớn sau khi tốt nghiệp, và hẹn hò chỉ tình cờ là nhu cầu cấp bách nhất, cũng là thứ người ta chịu chi tiền sớm nhất. Đây là luận điểm đầu tư đáng để các nhà sáng lập ở thị trường châu Á lưu ý, vì nó định nghĩa lại quy mô thị trường từ hẹn hò sang kết nối xã hội nói chung.

Ảnh Tinder

Cách thứ ba là bỏ hẳn giao diện lướt. Ditto, startup tại Berkeley do Allen Wang và Eric Liu sáng lập năm 2025, chỉ phục vụ sinh viên và chủ động nhắn tin trước cho người dùng.

Mỗi thứ Tư, Ditto gửi một gợi ý ghép đôi kèm hồ sơ ngắn, và nếu cả hai cùng quan tâm thì hệ thống gửi luôn đường link để chốt thời gian và địa điểm gặp.

Wang cho biết Ditto có khoảng 150.000 người dùng tại các trường gồm UC San Diego, Berkeley, UCLA, USC, Michigan và UT Austin. Dịch vụ hiện miễn phí, nhưng công ty nói người dùng cho biết họ sẵn sàng trả khoảng 15 đến 20 USD cho mỗi buổi hẹn. Ditto gọi được 9,2 triệu USD hồi tháng 2 và cho biết lượng người dùng đã tăng gấp năm lần kể từ đó.

Ông lớn không ngồi yên, nhưng họ đang chạy trên đường ray cũ

Sẽ là sai lầm nếu kết luận rằng các tên tuổi lớn đang đứng nhìn. Trợ lý AI mang tên Bee của Bumble được thiết kế để đóng vai một người mai mối cá nhân, gợi ý cả đối tượng lẫn chủ đề trò chuyện.

Match Group triển khai Tinder Events cho phép người dùng xem các hoạt động quanh khu vực và biết ai dự định tham gia. Hinge có tính năng Date Ideas gợi ý kịch bản cho buổi hẹn đầu tiên, cùng tính năng Signals đánh dấu những người đang hoạt động tích cực trên ứng dụng.

Tinder Events. Ảnh Tinder

Và về mặt tài chính, Match Group vẫn là một cỗ máy đáng nể. Dù cổ phiếu giảm khoảng 8% từ đầu năm, vốn hóa công ty vẫn trên 9 tỷ USD, doanh thu quý I đạt 864 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ. Lượt đăng ký Tinder quay lại tăng trưởng theo năm trong tháng 3, lần đầu sau gần hai năm, còn Hinge tăng trưởng doanh thu 28%. Biên EBITDA điều chỉnh đạt 40% so với 33% cùng kỳ năm trước, và công ty vẫn mua lại cổ phiếu cùng chi trả cổ tức.

Nhưng chính cơ cấu doanh thu ấy lại cho thấy vì sao chuyển đổi mô hình khó đến vậy. Tinder vẫn đóng góp hơn một nửa doanh thu toàn tập đoàn, và giới phân tích dự báo trong quý II Tinder mang về khoảng 446 triệu USD trong khi Hinge chỉ khoảng 207 triệu USD. Trong năm 2025, người dùng hoạt động hằng tháng của Hinge tăng gần 50% và lượng khách trả phí tăng 18%, còn Tinder giảm 9% người dùng hoạt động và doanh thu giảm 7%. Nghĩa là mảng tăng trưởng tốt vẫn quá nhỏ để bù cho mảng đang co lại, và mọi thay đổi lớn về mô hình thu tiền đều đe dọa trực tiếp phần doanh thu chiếm đa số.

Ảnh Tinder

Đáng chú ý là Match Group thừa nhận Gen Z ngày càng ưu tiên những kết nối ngoài đời thật thay vì kéo dài việc lướt, và nhiều người tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc hơn các thế hệ trước. Khi cả bên thách thức lẫn bên phòng thủ đều đồng ý về chẩn đoán, cuộc chơi chuyển sang câu hỏi ai dám thay đổi công thức tính tiền trước. Match Group công bố kết quả quý II vào ngày 4/8 sau giờ đóng cửa thị trường Mỹ, và đó sẽ là phép thử tiếp theo cho mô hình cũ.

Kazemian tin rằng lời giải sẽ không đến từ những công ty đang cố cải tiến ứng dụng cũ cho một thế hệ mới. Theo anh, người điều hành các công ty này tập trung tối ưu các con số chứ không phải tái tạo trải nghiệm đời thực, còn người giải được bài toán sẽ là những ai từng tự mình nếm trải sự mệt mỏi khi dùng những sản phẩm hứa hẹn một mối quan hệ. Đó là một tuyên bố tự tin từ phía startup. Nhưng xét thuần túy về kinh doanh, luận điểm của họ vững ở chỗ khác: khi doanh thu chỉ phát sinh lúc hai người thực sự ngồi xuống cùng nhau, lợi ích của công ty và lợi ích của khách hàng lần đầu tiên nằm cùng một phía.

Nguồn: Forbes, TechCrunch