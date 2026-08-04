Cụ thể, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Anh Cương cho biết, tính đến đầu năm 2026, các doanh nghiệp viễn thông trong nước triển khai hơn 40.000 trạm phát sóng 5G, phủ sóng xấp xỉ 92% dân số.

"Dù không phải là quốc gia triển khai 5G sớm, Việt Nam được đánh giá có tốc độ triển khai thuộc nhóm nhanh hàng đầu thế giới", Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho hay.

Thông thường để đạt vùng phủ trên 90% dân số, nhiều quốc gia, kể cả các nước phát triển, phải mất khoảng 2 - 3 năm. Trong khi đó, Việt Nam đã đạt được mốc này trong thời gian ngắn, cho thấy năng lực làm chủ công nghệ, triển khai và tối ưu mạng lưới của các doanh nghiệp viễn thông trong nước.

Trước đây, với 4G, Việt Nam mất hơn 8 năm kể từ khi công nghệ được chuẩn hóa để có thể sản xuất và làm chủ thiết bị. Đối với 5G, nhờ kinh nghiệm tích lũy từ 4G, thời gian này đã rút xuống còn gần 2 năm. Hiện tốc độ băng rộng di động của Việt Nam đạt 210,85 Mbps, xếp thứ chín trên thế giới; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông. Ảnh: Bộ KHCN

Bên cạnh việc mở rộng vùng phủ, các doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ sản xuất thiết bị 5G theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện trong hơn 40.000 trạm 5G đang hoạt động trên toàn quốc, có khoảng 2.500 trạm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, chiếm trên 6% tổng số trạm. Các doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu tiếp tục nâng tỷ lệ thiết bị "Make in Vietnam" trong thời gian tới.

Đề cập đến quá trình nghiên cứu công nghệ 6G, Phó Cục trưởng Nguyễn Anh Cương cho biết lĩnh vực viễn thông có tính chất đặc thù, không phải do từng quốc gia thực hiện riêng lẻ mà cần có sự phối hợp, thống nhất giữa các quốc gia và mạng viễn thông trên thế giới. Điều này để bảo đảm mạng lưới vận hành trơn tru, xuyên suốt trên toàn cầu. Quá trình nghiên cứu và chuẩn hóa được thực hiện thông qua các tổ chức quốc tế như Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) và tổ chức chuẩn hóa 3GPP.

Để chuẩn bị cho quá trình nghiên cứu, tham gia xây dựng tiêu chuẩn và làm chủ công nghệ 6G, Bộ KH&CN đã thành lập Ban chỉ đạo 6G với sự tham gia của các cơ quan quản lý về viễn thông, tần số, doanh nghiệp và trường đại học.

Theo ông Cương, việc tham gia từ giai đoạn hình thành tiêu chuẩn sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, trường đại học Việt Nam được tiếp cận sớm với công nghệ 6G. Đây là cơ hội để Việt Nam tham gia nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn, nắm bắt sớm công nghệ 6G và chủ động triển khai, phù hợp với điều kiện trong nước.