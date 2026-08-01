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Lời khuyên dành cho tất cả những ai thường xuyên sử dụng ứng dụng Zalo

| | Kinh tế số

Zalo khuyến khích người dùng sử dụng tính năng này để bảo vệ bản thân khi sử dụng ứng dụng.

Nhằm giúp người dùng nâng cao an toàn khi sử dụng ứng dụng, mới đây, Zalo đã có video hướng dẫn về tính năng Tuỳ chỉnh quyền riêng tư. Theo Zalo, việc sử dụng bộ công cụ này giúp người dùng chủ động bảo vệ thông tin cá nhân khỏi người lạ; kiểm soát ai có thể tìm kiếm và kết bạn; tắt trạng thái hoạt động khi cần thiết.

Các bước sử dụng tính năng cụ thể như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo, chọn phần Cá nhân ở bên dưới màn hình điện thoại di động

Bước 2: Nhấn vào thanh Quyền riêng tư

Bước 3: Tại đây, người dùng tùy chỉnh các thông tin theo nhu cầu của mình

Các bước truy cập tính năng Tuỳ chỉnh quyền riêng tư

Với tính năng này, Zalo cho phép người dùng tuỳ chỉnh 6 nhóm thông tin, bao gồm các thông tin liên quan đến cá nhân; tin nhắn và cuộc gọi; nhật ký; nguồn tìm kiếm và kết bạn và quyền của tiện ích.

Với các quyền riêng tư về cá nhân, người dùng có thể điều chỉnh:

- Hiện ngày sinh: Tùy chọn ẩn/hiện ngày sinh và hình thức hiển thị. Nếu chọn ẩn ngày sinh, hệ thống sẽ không gửi thông báo sinh nhật đến danh sách bạn bè.

- Hiện trạng thái truy cập: Khi tắt tính năng này, trạng thái hoạt động sẽ bị ẩn đối với bạn bè, đồng thời tài khoản cũng không thể theo dõi trạng thái truy cập của người khác.

Với các quyền riêng tư về tin nhắn và cuộc gọi:

- Hiện trạng thái “Đã xem”: Việc tắt tính năng sẽ làm ẩn trạng thái đã đọc tin nhắn ở cả hai phía gửi và nhận.

- Cho phép nhắn tin/gọi điện: Người dùng được lựa chọn ai được phép nhắn tin/gọi điện trên ứng dụng (tất cả mọi người, bạn bè hoặc bạn bè và người lạ từng liên hệ).

Với các quyền riêng tư về nhật ký:

- Cho phép xem và bình luận: Thiết lập phạm vi thời gian hiển thị bài đăng cho bạn bè (toàn bộ, 7 ngày, 1 tháng, 6 tháng gần nhất hoặc tùy chỉnh).

- Chặn và ẩn: Lựa chọn những tài khoản mà người dùng muốn chặn tin nhắn, cuộc gọi hoặc chặn xem nhật ký, khoảnh khắc hoặc ẩn hoạt động của họ.

Với các quyền riêng tư về nguồn tìm kiếm và kết bạn:

- Nếu bật tính năng cho phép người lạ tìm thấy và kết bạn qua số điện thoại, tài khoản của bạn sẽ hiện ra khi người lạ tìm kiếm thông qua số điện thoại được đăng ký. Bên cạnh đó, Zalo cũng sẽ tự động thêm bạn bè vào danh bạ Zalo khi cả hai đều lưu số nhau trên máy.

- Bên cạnh đó, người dùng có thể lựa chọn những nguồn mà người lạ có thể gửi lời mời kết bạn, bao gồm: qua mã QR, nhóm chung, danh thiếp Zalo hoặc gợi ý "Có thể bạn quen".

Quyền của tiện ích trên Zalo

Tại đây, người dùng có thể lựa chọn cho phép Zalo tự động nhận diện mã QR trong ảnh để quét mã nhanh hơn; cho phép hiển thị thẻ thanh toán khi nhắn thông tin hoá đơn và lựa chọn cách bạn muốn mở link trên Zalo.

Zalo phát thông báo đến tất cả người dùng

Hà Giang

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