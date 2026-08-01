Mất hàng trăm triệu đồng vì sập bẫy đổi tiền tỷ giá "siêu hời"

Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, lợi dụng nhu cầu đổi tiền Việt - Hàn tăng cao, các đối tượng tung mồi nhử "tỷ giá ưu đãi, không tốn phí" để chiếm đoạt tài sản. Người dân cần hết sức cảnh giác tránh rơi vào cảnh "tiền mất, tật mang".

Thời gian gần đây, lực lượng Công an liên tục ghi nhận nhiều phản ánh, tố giác của người dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia các hoạt động đổi tiền ngoại tệ trực tuyến, đặc biệt là giao dịch giữa đồng Việt Nam (VND) và Won Hàn Quốc (KRW). Lợi dụng tâm lý muốn đổi tiền nhanh chóng, không muốn thông qua ngân hàng vì thủ tục phức tạp hoặc muốn hưởng chênh lệch tỷ giá cao của lao động, du học sinh và người có thân nhân tại Hàn Quốc, các đối tượng xấu đã dựng lên những kịch bản vô cùng tinh vi.

Một số hội nhóm đổi tiền trên Facebook. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Thực trạng này diễn ra tràn lan trên các hội nhóm mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram. Chỉ cần gõ từ khóa "đổi tiền Việt - Hàn", người dùng dễ dàng tìm thấy hàng loạt trang cá nhân, fanpage đăng tải thông tin mua bán ngoại tệ với cam kết tỷ giá "đẹp nhất thị trường", giao dịch nhanh chóng và hoàn toàn không mất phí.

Chiêu thức phổ biến của chúng là tạo lập hàng loạt tài khoản ảo, giả danh cán bộ ngân hàng, chủ tiệm vàng lớn hoặc các đơn vị dịch vụ tài chính uy tín. Ban đầu, đối tượng sẽ thực hiện một vài giao dịch nhỏ từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng rất uy tín để tạo niềm tin. Tuy nhiên, khi nạn nhân tin tưởng chuyển số tiền lớn lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa mọi lịch sử tin nhắn và biến mất.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật và tâm lý hám lợi của một bộ phận quần chúng nhân dân. Nhiều người dùng vẫn giữ thói quen giao dịch tài chính dựa trên niềm tin "ảo" qua mạng xã hội mà không xác minh nhân thân, địa chỉ thực tế của đối tác. Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo ngày càng sử dụng nhiều công nghệ hiện đại như công nghệ chỉnh sửa ảnh để tạo hóa đơn chuyển tiền giả (fake bill), ứng dụng gọi video giả mạo hình ảnh, giọng nói (Deepfake) khiến nạn nhân rất khó phân biệt thật giả.

Đặc biệt, tâm lý e ngại quy trình xác minh nguồn gốc tiền tệ khắt khe tại các tổ chức tín dụng hợp pháp đã vô tình đẩy nhiều người tìm đến các dịch vụ "chui" đầy rủi ro trên không gian mạng.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện giao dịch mua bán, đổi ngoại tệ trên các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Mọi nhu cầu đổi tiền ngoại tệ phục vụ mục đích du lịch, học tập, chữa bệnh hay công tác đều phải thực hiện tại các ngân hàng thương mại hoặc các điểm đổi ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp đã sập bẫy lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu lại toàn bộ bằng chứng như tin nhắn, số tài khoản nhận tiền, số điện thoại của đối tượng và đến ngay cơ quan Công an gần nhất để trình báo, phối hợp điều tra xử lý. Mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo này đến người thân và gia đình nhằm chung tay đẩy lùi tội phạm công nghệ cao, bảo vệ tài sản của chính mình.