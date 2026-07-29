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Zalo phát thông báo đến tất cả người dùng

| | Kinh tế số

Người dùng Zalo cần biết tính năng này để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Ứng dụng Zalo (Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet)

Mới đây, Zalo đã phát thông báo về tính năng “Báo xấu”, nhằm nâng cao an toàn khi người dùng sử dụng ứng dụng.

Cụ thể, "Báo xấu" là tính năng hỗ trợ người dùng nhanh chóng báo cáo các tài khoản đáng ngờ và nội dung vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng đến Zalo.

Theo Zalo, việc sử dụng tính năng này giúp người dùng chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng. Nền tảng cũng khuyến nghị người dùng cần sử dụng tính năng một cách trung thực và văn minh.

Để sử dụng tính năng “Báo xấu”, người dùng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Khi gặp những tài khoản đáng ngờ hay nội dung vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng, người dùng thực hiện thu thập thông tin, bao gồm các nội dung, hình ảnh không phù hợp

Bước 2: Thực hiện báo cáo tài khoản

Người dùng Zalo vào trang cá nhân của tài khoản muốn báo xấu và chọn dấu ba chấm ở phía trên màn hình. Sau khi cửa sổ mở ra, người dùng nhấn vào thanh "Báo xấu" để sử dụng tính năng.

Tại màn hình, ﻿người dùng có thể thêm ảnh, tin nhắn và ghi rõ lý do báo xấu tài khoản để gửi tới Zalo. Cuối cùng, người dùng nhấn vào nút "Báo xấu" ở phía dưới màn hình để hoàn tất gửi thông tin.

Cần lưu ý, người bị báo xấu sẽ không được biết ai là người báo xấu họ.﻿

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng tính năng này bằng cách ấn vào nút "Báo xấu" ngay tại cửa sổ chat với người lạ. Sau đó, màn hình "Báo xấu tài khoản" sẽ mở ra để người dùng nhập thông tin và gửi tới Zalo.

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Hà Giang

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