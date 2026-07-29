Không muốn mất Apple vào tay các hãng chip nhớ Trung Quốc, Samsung tìm cách tăng nguồn cung

Cuộc khủng hoảng chip nhớ đang đẩy những đối thủ lớn của ngành công nghệ vào một tình thế khá đặc biệt. Apple tìm cách mở rộng nguồn cung sang Trung Quốc để giảm chi phí, trong khi Samsung, một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ đà tăng giá DRAM, lại phải tìm cách đưa thêm sản phẩm ra thị trường.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Samsung đang lên kế hoạch tái tổ chức hoạt động tại tổ hợp Hwaseong nhằm tăng sản lượng DRAM phổ thông thêm tối đa 15% trước cuối năm 2026. Động thái này được kỳ vọng giúp hãng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của những khách hàng lớn như Apple, đồng thời giảm phần nào tình trạng thiếu hụt đang ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường điện tử tiêu dùng.

Không xây nhà máy mới nhưng vẫn có thể tăng sản lượng

Thay vì lập tức đầu tư một dây chuyền sản xuất wafer hoàn toàn mới, Samsung được cho là sẽ cải thiện hiệu suất bằng cách sắp xếp lại những công đoạn hiện có.

Một số cơ sở ở Hwaseong Complex 2 và Cheonan Campus sẽ được hợp nhất về Hwaseong Campus Complex 1. Samsung cũng dự kiến xây dựng thêm một “end fab”, đồng thời tận dụng diện tích còn trống để mở rộng các dây chuyền liên quan.

End fab đảm nhận những công đoạn cuối trong quá trình xử lý wafer trước khi chip được chuyển sang khâu đóng gói và kiểm thử. Trước đây, một số cơ sở này nằm phân tán tại Cheonan, khiến wafer phải được vận chuyển giữa nhiều địa điểm.

Khi tập trung các công đoạn về cùng một tổ hợp, Samsung có thể chuyển wafer sang dây chuyền phía sau theo lô lớn hơn, giảm thời gian vận chuyển và hạn chế những điểm nghẽn trong sản xuất. Công ty kỳ vọng các thay đổi về vận hành này có thể nâng nguồn cung DRAM lên tới 15% mà không cần chờ một nhà máy mới hoàn thiện.

Tuy vậy, mức tăng nói trên chủ yếu đến từ việc tối ưu năng lực hiện có. Nó khó tạo ra sự thay đổi lớn như một đợt mở rộng nhà máy quy mô đầy đủ, nhưng có thể giúp thị trường có thêm nguồn cung trong ngắn hạn.

Apple muốn tìm thêm nguồn cung từ Trung Quốc

Kế hoạch của Samsung xuất hiện khi Apple đang phải đối mặt với chi phí bộ nhớ tăng mạnh. Trong đầu năm 2026, Samsung từng được cho là đề nghị tăng giá LPDDR cung cấp cho iPhone hơn 80% so với quý trước, trong khi mức tăng được SK Hynix đưa ra có thể gần 100%.

LPDDR là loại DRAM tiết kiệm điện được sử dụng trên smartphone và nhiều thiết bị di động. Giá linh kiện này tăng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của iPhone, bởi Apple xuất xưởng hàng trăm triệu thiết bị mỗi năm và cần lượng bộ nhớ rất lớn.

Trong bối cảnh đó, Apple được cho là đã vận động chính quyền Mỹ để có thể sử dụng chip nhớ của CXMT và YMTC trên những sản phẩm bán ngoài thị trường Mỹ. Hai nhà sản xuất Trung Quốc có thể mang đến thêm lựa chọn về nguồn cung, giúp Apple giảm sự phụ thuộc vào Samsung, SK Hynix và Micron.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải rào cản chính trị. Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tại Mỹ đã đề nghị chính phủ ngăn các công ty Mỹ mua chip nhớ từ CXMT và YMTC, viện dẫn những lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia, chuỗi cung ứng và mối liên hệ bị cáo buộc giữa các doanh nghiệp này với quân đội Trung Quốc.

Điều này khiến Apple rơi vào thế khó. Nếu không thể bổ sung nhà cung cấp Trung Quốc, hãng vẫn phải phụ thuộc chủ yếu vào ba tên tuổi lớn là Samsung, SK Hynix và Micron trong lúc nguồn cung khan hiếm và giá bán đang nghiêng mạnh về phía nhà sản xuất.

Samsung vừa hưởng lợi vừa chịu áp lực

Đà tăng giá bộ nhớ đang mang lại lợi nhuận lớn cho mảng bán dẫn của Samsung. Tuy nhiên, tập đoàn Hàn Quốc cũng đồng thời là một trong những khách hàng của chính mình.

Các bộ phận sản xuất smartphone, tablet, TV và thiết bị điện tử của Samsung đều cần DRAM và NAND. Dù linh kiện có thể được cung cấp nội bộ, chi phí vẫn được hạch toán giữa các đơn vị kinh doanh. Vì vậy, giá chip nhớ tăng cao có thể cải thiện kết quả của bộ phận bán dẫn nhưng lại làm giảm biên lợi nhuận của mảng Galaxy.

Apple cũng đang chịu tác động tương tự nhưng không có lợi ích từ hoạt động sản xuất chip nhớ để bù lại. Nếu chi phí linh kiện tiếp tục tăng, hãng có thể phải chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn, điều chỉnh cấu hình bộ nhớ hoặc tiếp tục chuyển một phần chi phí sang giá bán sản phẩm.

Việc Samsung tăng nguồn cung vì thế không chỉ nhằm giữ chân Apple. Nguồn DRAM phổ thông dồi dào hơn còn có thể hỗ trợ chính hoạt động sản xuất thiết bị tiêu dùng của Samsung và hạn chế nguy cơ giá bộ nhớ tăng quá nhanh đến mức làm suy yếu nhu cầu điện thoại, laptop và nhiều sản phẩm điện tử khác.

Khó khiến giá chip nhớ sớm quay đầu

Mức tăng sản lượng tối đa 15% tại Hwaseong có thể giúp giảm áp lực trong ngắn hạn, nhưng chưa chắc đủ để đảo ngược toàn bộ chu kỳ tăng giá.

Nhu cầu bộ nhớ đang tăng mạnh từ trung tâm dữ liệu AI, trong khi các nhà sản xuất có xu hướng ưu tiên những sản phẩm giá trị cao như HBM và DRAM dành cho máy chủ. Điều này khiến năng lực dành cho DRAM phổ thông trên smartphone và PC trở nên hạn chế hơn.

Kế hoạch của Samsung cho thấy giá chip nhớ đã tăng đến mức ngay cả những nhà sản xuất đang hưởng lợi cũng phải cân nhắc bổ sung nguồn cung. Nếu chi phí tiếp tục leo thang, các khách hàng lớn như Apple càng có động lực tìm đến những lựa chọn mới, bao gồm các công ty Trung Quốc mà Samsung và những nhà cung cấp truyền thống muốn giữ bên ngoài chuỗi cung ứng.

Trước mắt, Apple vẫn chưa được đảm bảo có thể mua chip của CXMT hay YMTC. Samsung vì thế vẫn giữ lợi thế lớn trong các cuộc đàm phán, nhưng việc tăng sản lượng cũng là cách để hãng tránh đẩy khách hàng đến gần hơn với những đối thủ đang mở rộng rất nhanh tại Trung Quốc.