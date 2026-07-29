Làm sạch mã số thuế: 3 việc người nộp thuế cần làm

Thực hiện Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Cẩm nang hướng dẫn làm sạch mã số thuế nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh chủ động rà soát, xử lý các vướng mắc liên quan đến mã số thuế. Mục tiêu của chiến dịch là chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Người dân cần chủ động cần tra cứu và kiểm tra tình trạng mã số thuế. Ảnh: PV

Theo cẩm nang, để đồng hành cùng cơ quan thuế trong chiến dịch này, người nộp thuế cần thực hiện ba việc quan trọng.

Trước hết, cần chủ động tra cứu và kiểm tra tình trạng mã số thuế. Đây là bước giúp xác định thông tin đăng ký thuế có chính xác hay không, đồng thời biết mã số thuế đang ở trạng thái hoạt động nào để kịp thời xử lý nếu phát sinh vướng mắc. Người nộp thuế có thể tra cứu trên Cổng thông tin của cơ quan thuế để kiểm tra các thông tin cơ bản như tên, địa chỉ, cơ quan thuế quản lý và trạng thái mã số thuế.

Đặc biệt, cần lưu ý hai trạng thái đang được cơ quan thuế tập trung xử lý là trạng thái 03 - người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trạng thái 06 - người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Việc nhận biết sớm sẽ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động lựa chọn phương án xử lý phù hợp, tránh phát sinh tiền chậm nộp, tiền xử phạt và các rủi ro pháp lý.

Việc thứ hai là chủ động phối hợp với cơ quan thuế để xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan đến mã số thuế. Đối với trường hợp đã ngừng hoạt động, người nộp thuế cần hoàn tất thủ tục giải thể hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, đồng thời hoàn thành các nghĩa vụ về kê khai, quyết toán, hóa đơn điện tử và các khoản thuế còn phải nộp. Việc xử lý đầy đủ sẽ giúp cơ quan thuế cập nhật trạng thái mã số thuế, tránh tình trạng hồ sơ kéo dài nhiều năm.

Đối với doanh nghiệp có mã số thuế ở trạng thái 06 nhưng vẫn có nhu cầu tiếp tục hoạt động, cẩm nang hướng dẫn thực hiện thủ tục khôi phục hiệu lực mã số thuế sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định và phối hợp với cơ quan thuế trong quá trình xác minh.

Việc thứ ba là chủ động bảo vệ thông tin cá nhân. Thuế thành phố Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc mua bán căn cước công dân, không để người khác sử dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh trái pháp luật. Người dân cũng nên thường xuyên kiểm tra thông tin đăng ký doanh nghiệp; nếu phát hiện bị lợi dụng thông tin cá nhân để đứng tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cần kịp thời thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được xử lý.

Bên cạnh đó, người nộp thuế cần cảnh giác với các hành vi mạo danh cơ quan thuế trong thời gian triển khai chiến dịch. Chỉ làm việc với cơ quan thuế qua các kênh chính thức, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng không rõ danh tính.