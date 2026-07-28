Hàn Quốc tăng tốc chuỗi cung ứng AI bằng lợi thế chip nhớ

Tổng thống Hàn Quốc chủ trì Hội nghị AI tại Mỹ

Một sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI nói riêng và công nghệ nói chung đó chính là chuyến công du nước Mỹ đang diễn ra của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Tại San Francisco - ngay cạnh thung lũng Silicon, Hội nghị thượng đỉnh về AI đã được tổ chức với sự chủ trì của Tổng thống Hàn Quốc.

Sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực AI tại Thung lũng Silicon như CEO Nvidia Jensen Huang, Sam Altman của OpenAI, Dario Amodei của Anthropic hay Hock Tan của Broadcom. Phía Hàn Quốc cũng mang tới phái đoàn hùng hậu các lãnh đạo tập đoàn công nghệ và công nghiệp chủ chốt như Samsung, SK, Hyundai và Naver.

Trung tâm của sự kiện này chính là bài diễn văn của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, còn được gọi là "Tuyên bố AI San Francisco", trong đó ông nhấn mạnh những tham vọng của xứ sở kim chi nhằm củng cố vị thế về AI và tầm nhìn về hợp tác công nghệ toàn cầu trong lĩnh vực này, đặc biệt là với Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh: "Hàn Quốc sẽ trở thành trụ cột không thể thiếu trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu. Dựa trên năng lực sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới, chúng tôi cam kết sẽ là trung tâm sản xuất và đối tác cung ứng đáng tin cậy nhất cho ngành bán dẫn AI thế giới".

Các doanh nghiệp Hàn Quốc liên tiếp ký kết hợp tác quy mô lớn với đối tác Mỹ, đẩy mạnh đầu tư chip nhớ và hạ tầng AI. (Ảnh chụp màn hình)

"Ngoại giao nhà hàng" của Tổng thống Hàn Quốc với các CEO công nghệ



Tinh thần hợp tác không chỉ nhằm ở những phát ngôn chính thức, mà còn nó được nhà lãnh đạo Hàn Quốc và các CEO công nghệ thể hiện theo một cách rất sống động đó là một bữa tiệc bình dân ở ven biển San Francisco.

Hình ảnh Tổng thống Lee Jae Myung cụng ly và cùng ăn bánh hamburger với ông Jensen Huang hay Lee Jae-yong của Samsung và còn cùng nhau hô khẩu hiệu "Chúng ta là một gia đình" - đã phần nào cho thấy cả 2 bên đang kỳ vọng như thế nào vào các mối quan hệ đối tác hiện nay và trong tương lai.

Hàn Quốc và tham vọng trên thị trường chip toàn cầu

Không phải ngẫu nhiên mà giới chức Hàn Quốc lại tới tận Thung lũng Silicon để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về AI, hay là nhấn mạnh vào hợp tác với Mỹ. Hồi năm ngoái, Hàn Quốc đã cam kết đầu tư kỷ lục tới 150 tỷ USD từ doanh nghiệp nước này vào sản xuất tại Mỹ, trong đó chip bán dẫn là một trong những lĩnh vực chủ đạo.

Đó không chỉ là một phần trong thỏa thuận thuế quan, mà còn được xem là cái bắt tay quan trọng giữa 2 nước đồng minh nhằm củng cố chuỗi cung ứng chip bán dẫn, mà trong đó Hàn Quốc với "chìa khóa" năng lực sản xuất, là đối tác chủ chốt mà các ông lớn công nghệ Mỹ phải dựa vào.

Tại San Francisco, các tên tuổi công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc đã tiếp tục củng cố vị thế, đặc biệt trong mảng chip nhớ, với các thỏa thuận có trị giá kỷ lục khoảng 950 tỷ USD được công bố. Nổi bật nhất là con số 500 tỷ USD từ "cái bắt tay" giữa SK Hynix và Nvidia về cung ứng chip nhớ hiệu năng cao HBM4, và còn cùng nhau phát triển trung tâm dữ liệu AI.

Samsung cũng ký thỏa thuận 200 tỷ USD với Broadcom để cung cấp dịch vụ đúc chip ở tiến trình dưới 2 nanomet, cùng với công nghệ đóng gói tiên tiến.

Ông Dario Amodei - Giám đốc điều hành Công ty Anthropic cho biết: "Anthropic đã ký các thỏa thuận đầu tư và cung ứng quan trọng với một số nhà cung cấp bộ nhớ lớn nhất thế giới, bao gồm Samsung và SK Group. Chúng tôi rất mong đợi tiếp tục mở rộng sự hợp tác chiến lược này".

Trong bối cảnh "cơn khát" năng lực tính toán AI ngày càng gia tăng, thì đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu là yếu tố mà những "người khổng lồ" Thung lũng Silicon đang tìm kiếm và đánh giá cao.



Ông Jensen Huang - Giám đốc điều hành Tập đoàn Nvidia cho hay: "Nhờ sự thúc đẩy của ngài Tổng thống, sự phát triển và lan tỏa của AI và công nghệ nói chung vào nhiều ngành kinh tế của Hàn Quốc đang rất sôi động. Tôi tin rằng Hàn Quốc đang bước vào một kỷ nguyên vàng, ở đúng thời điểm mà chúng ta tiến tới thời đại của AI".

Để có đủ năng lực gánh vác các siêu đơn hàng hiện tại cũng như tương lai, giới chức Hàn Quốc cũng đang nỗ lực củng cố hạ tầng ngành bán dẫn và AI nội địa, trong đó có việc xây dựng các cụm công nghiệp bán dẫn quy mô hơn 500 tỷ USD, với kỳ vọng tăng gấp đôi sản lượng chip nhớ trong 5 năm tới.

"Tốc độ là con đường duy nhất. Chúng ta phải thiết lập các yếu tố cốt lõi của trí tuệ nhân tạo nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Bán dẫn, AI vật lý và trung tâm dữ liệu AI chính là ba trụ cột cho bước nhảy vọt tiếp theo của đất nước", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh.

Ông Chey Tae Won - Chủ tịch Tập đoàn SK cho hay: "Để xây dựng một nhà máy bán dẫn mới, chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ với việc chuẩn bị địa điểm và hạ tầng. SK Hynix dự kiến đầu tư khoảng 400.000 tỷ won để xây dựng một tổ hợp mới tại khu vực Tây Nam Hàn Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường toàn cầu".

Chiến lược hạ tầng sản xuất nội địa chủ động cùng với những thỏa thuận hợp tác tỷ đô, đang là nền tảng mạnh mẽ để Hàn Quốc tiếp tục củng cố vị thế là 1 trong những mắt xích hàng đầu của chuỗi cung ứng công nghệ trong kỷ nguyên AI.

Những nỗ lực đầu tư mạnh mẽ vào thúc đẩy sản xuất chip của Hàn Quốc vẫn đang được xem là đi đúng hướng, khi các dự báo gần đây tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng phi mã của thị trường chip toàn cầu nhờ vào nhu cầu chip phục vụ phát triển AI.

Theo hãng phân tích Gartner, doanh thu thị trường bán dẫn phục vụ AI có thể vượt mốc 150 tỷ USD trong năm nay và sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kép tới trên 30% mỗi năm đến cuối thập kỷ này.

Một thành phần bắt buộc với mọi bộ xử lý AI tiên tiến nhất, như Vera Rubin của Nvidia, đó chính là chip nhớ hiệu năng cao HBM - một sản phẩm chủ lực của ngành bán dẫn Hàn Quốc, khi 2 tên tuổi nước này là Samsung và SK Hynix hiện nắm giữ tới hơn 85% thị phần toàn cầu.

"Cơn khát" chip nhớ này đang đặt chuỗi cung ứng công nghệ vào một cuộc tái cơ cấu mạnh mẽ, trong đó năng lực tính toán trở thành thước đo hàng đầu với các tập đoàn công nghệ.

Ông Jensen Huang - Giám đốc điều hành Tập đoàn Nvidia nhấn mạnh: "Ngành bán dẫn đã thay đổi căn bản. Trong tương lai, không chỉ con người mà sẽ có 100 tỷ tác nhân AI và hàng tỷ robot cùng sử dụng máy tính. Ngành bán dẫn sẽ phải mở rộng gấp 10 lần trong thập kỷ tới. Chúng tôi đang thiếu nhiều loại chip nhớ như HBM hay DRAM ở mọi mắt xích hạ tầng trung tâm dữ liệu".

"Các công ty Mỹ muốn chiến thắng trong cuộc đua AI và họ đang đẩy mạnh đầu tư để duy trì vị thế. Nhu cầu đối với các tiến trình chip tiên tiến như 3 nanomet, 2nm và thậm chí cả 1,4nm đang tăng tốc mạnh mẽ và các cột mốc mới có thể đạt được sớm nhiều so với dự báo", ông Jean-Paul Van Oudheusden - Chuyên gia phân tích, Nền tảng giao dịch trực tuyến eToro cho biết.

Chip bán dẫn - Động lực tăng trưởng mới của Hàn Quốc

Bùng nổ nhu cầu chip AI giúp xuất khẩu bán dẫn tăng mạnh, tạo động lực cho kinh tế Hàn Quốc và củng cố vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu. (Ảnh chụp màn hình)

Khi mà sức nóng từ thị trường AI toàn cầu đang tiếp tục tăng nhiệt, thì không chỉ là các nhà sản xuất chip, mà cả nền kinh tế xứ sở kim chi cũng đang vươn lên từ sự bùng nổ của nhu cầu chip toàn cầu.

Dữ liệu từ giới chức Hàn Quốc cho thấy, lĩnh vực bán dẫn ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu kỷ lục 163% trong nửa đầu năm. Nhờ vậy, GDP quý II của nước này cũng đi lên 0,6%, vượt mức dự báo.

Xuất khẩu với ngành hàng bán dẫn chiếm chủ đạo đã phần nào là đệm đỡ cho nền kinh tế Hàn Quốc trước áp lực từ các biến động địa chính trị như xung đột Trung Đông và thuế quan thương mại. Bởi vậy, củng cố vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng AI cũng được nhìn nhận sẽ giúp nước này tạo dựng động lực tăng trưởng vững chắc, khi kinh tế toàn cầu bước vào kỷ nguyên AI.