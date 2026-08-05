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Công an đề nghị 315 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan Công an khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ.

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đăng tải thông báo phạt nguội được phát hiện qua hệ thống camera giám sát và xử lý vi phạm giao thông. Danh sách bao gồm 315 trường hợp vi phạm, được ghi nhận từ ngày 18/7 đến ngày 24/7.

Tại thông báo, cơ quan Công an khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Lực lượng chức năng đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Danh sách cụ thể như sau:

Công an đề nghị 315 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Công an đề nghị 315 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Công an đề nghị 315 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Công an đề nghị 315 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

Công an đề nghị 315 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

Công an đề nghị 315 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

Công an đề nghị 315 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

Công an đề nghị 315 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh

Người điều khiển xe vượt đèn đỏ và vi phạm vạch kẻ đường bị xử phạt ra sao?

Theo danh sách được công bố, hai lỗi vi phạm phổ biến nhất là người điều khiển xe vi phạm vạch kẻ đường và vượt đèn đỏ.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ là 20 triệu đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền là 10 đến 14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo quy định tại Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng và sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền là 10 đến 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Công an đề nghị 617 chủ phương tiện vi phạm có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang

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