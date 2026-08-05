Khởi công Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng 5, bổ sung hơn 808 GWh điện sạch mỗi năm

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), nguyên lãnh đạo và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBTW MTTQ tỉnh Tây Ninh; đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cùng chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu và doanh nghiệp đối tác.

Dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại Tây Ninh

Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 được quy hoạch trên diện tích khoảng 645 ha tại khu vực đất bán ngập hồ Dầu Tiếng, cách đường ĐT781 khoảng 500 m về phía Tây và cách Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1 khoảng 3 km về phía Bắc.

Dự án do Công ty Cổ phần Năng lượng DT5.1 làm chủ đầu tư, thuộc nhóm công trình công nghiệp và năng lượng cấp I, nhóm A, với tổng công suất lắp đặt khoảng 450 MW.

Sau khi đi vào vận hành, Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 dự kiến cung cấp khoảng 808 GWh điện sạch mỗi năm, góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia. Dự án dự kiến vận hành thương mại vào tháng 12/2027.

Tiếp nối hành trình phát triển năng lượng xanh tại Tây Ninh

Tây Ninh là một trong những địa phương có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng mặt trời, với điều kiện bức xạ thuận lợi.

Từ năm 2018, Xuân Cầu Holdings đã đặt những bước chân đầu tiên vào lĩnh vực Năng lượng tái tạo tại đây thông qua cụm Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1, 2 và 3 với công suất 500 MW lớn nhất Đông Nam Á vào thời điểm đó. Cụm dự án được triển khai trên diện tích 720 ha (chỉ chiếm 2,6% diện tích hồ Dầu Tiếng) và hoàn thành sau khoảng 10 tháng thi công, tạo tiền đề để Tây Ninh trở thành một trong những trung tâm năng lượng mặt trời của Việt Nam.

Trên nền tảng kinh nghiệm tích lũy từ các dự án hiện hữu, Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 là một dấu mốc mới trên hành trình “Cống hiến giá trị đích thực” của Xuân Cầu Holdings, đồng thời thể hiện cam kết dài hạn của doanh nghiệp đối với lĩnh vực năng lượng xanh.

Dự án được đầu tư đồng bộ từ hệ thống pin quang điện hiệu suất cao; hệ thống biến tần phân tán; hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) và hạ tầng đấu nối bao gồm trạm biến áp 220kV và đường dây truyền tải. Việc áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa sản lượng điện và bảo đảm khả năng kết nối an toàn với hệ thống điện quốc gia.

Ông Tô Dũng - Chủ tịch HĐQT Xuân Cầu Holdings phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Dũng - Chủ tịch HĐQT Xuân Cầu Holdings chia sẻ: “Đây là một trong những dự án đầu tiên áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), khẳng định hiện thực hóa cơ chế DPPA đã được dự thảo từ nhiều năm trước đây. Nó không chỉ hữu ích thúc đẩy sự phát triển lành mạnh cho các đơn vị phát điện, các đơn vị sử dụng điện lớn mà còn góp phần tích cực thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh ngày càng được hiện thực hóa. Xuân Cầu Holdings tự hào khẳng định nỗ lực, sức cạnh tranh bằng cam kết tiến độ, chất lượng, hiệu suất và đảm bảo an toàn, hiệu quả khi tự tin đạt được hợp đồng DPPA với các nhà đầu tư FDI ”.

Ông Zhou Jiayi, Chủ tịch Trụ sở khu vực châu Á – Thái Bình Dương của PowerChina phát biểu

Đại diện liên danh tổng thầu thi công, ông Zhou Jiayi, Chủ tịch Trụ sở khu vực châu Á – Thái Bình Dương của PowerChina cam kết: “Chúng tôi sẽ đặt chất lượng công trình và tiến độ thực hiện là những mục tiêu trọng tâm trong công tác quản lý dự án; đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn, sức khỏe và môi trường – HSE trong suốt quá trình triển khai. Đặc biệt, hồ Dầu Tiếng là khu vực có môi trường mặt nước và hệ sinh thái rất quý giá. Liên danh tổng thầu sẽ nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như các yêu cầu HSE của dự án, hạn chế tối đa mọi tác động của hoạt động thi công đến nguồn nước, môi trường và hệ sinh thái của hồ Dầu Tiếng, bảo đảm hài hòa giữa xây dựng công trình và bảo vệ môi trường”.

Ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu chỉ đạo

Có mặt phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng: “ Đây là dự án có quy mô công suất lớn nhất trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay. Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch và bền vững, mà còn tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng của khu vực bán ngập hồ Dầu Tiếng. Đối với tỉnh Tây Ninh, dự án còn có ý nghĩa thiết thực trong việc thu hút nguồn lực đầu tư, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy các hoạt động xây dựng, dịch vụ và những ngành kinh tế có liên quan; qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới”.

Phát huy hiệu quả vùng đất bán ngập hồ Dầu Tiếng

Khu vực triển khai dự án là vùng đất bán ngập hồ Dầu Tiếng, trước đây chủ yếu được sử dụng để trồng khoai mì. Việc phát triển nhà máy điện mặt trời tại đây góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và nguồn bức xạ dồi dào, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế cho địa phương.





