Chính thức khởi công Cụm công nghiệp gần 1.000 tỷ đồng, quy mô 75 ha tại Bắc Ninh, dự kiến tạo việc làm cho 10.000 lao động

Sáng 04/8, tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh diễn ra Lễ khởi công cụm công nghiệp Ngọc Châu. Dự án Cụm công nghiệp Ngọc Châu do Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp (KCN) Win làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh với quy mô khoảng 75 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Dự án hướng tới đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại, thu hút các ngành công nghiệp sản xuất như: Dệt may, dược phẩm, vật liệu, cơ khí, điện - điện tử, ô tô, nội thất, công nghiệp hỗ trợ cùng các dịch vụ kho bãi, nhà xưởng phục vụ sản xuất…

Khi đi vào hoạt động đầy đủ, Cụm công nghiệp Ngọc Châu dự kiến tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao sức hấp dẫn đầu tư của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và chủ đầu tư thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án - Ảnh: VGP

Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, được cấp phép xây dựng ngày 09/7/2026 và đủ điều kiện triển khai thi công. Công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã hoàn thành 35 ha; giai đoạn 2 đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành thi công, nghiệm thu và đưa vào khai thác trong năm 2027.

Tại Lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư cam kết tập trung tối đa nguồn lực để tổ chức triển khai dự án với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng an toàn lao động và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, sẽ đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp tìm hiểu môi trường đầu tư, thủ tục chuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.