"Gã khổng lồ" Nhật Bản muốn xây KCN hơn 2.650 tỷ đồng, quy mô 132 ha tại một tỉnh phía Bắc, mở ra loạt cơ hội việc làm mới

Chiều ngày 31/7, ông Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo và Công ty TNHH Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long Vĩnh Phúc.

Tại buổi làm việc, ông Shigeo Fukuda - Trưởng Bộ phận Kinh doanh các Khu công nghiệp hải ngoại của Tập đoàn Sumitomo cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Tập đoàn Sumitomo là một trong những tập đoàn thương mại - đầu tư đa ngành lớn của Nhật Bản, quy mô hoạt động toàn cầu với hơn 130 văn phòng tại 66 quốc gia. Tại Việt Nam, sau hơn 30 năm tham gia đầu tư, Tập đoàn đã hình thành hệ thống KCN mang thương hiệu Thăng Long như: KCN Thăng Long (Hà Nội), KCN Thăng Long II (Hưng Yên), KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (Phú Thọ)...

Báo cáo khái quát hoạt động của KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, đại diện Sumitomo cho biết, hiện tại, Tập đoàn Sumitomo đã chính thức phê duyệt kế hoạch và đề xuất đầu tư Dự án KCN Bình Xuyên - Yên Lạc II tại xã Xuân Lãng và xã Nguyệt Đức.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: UBND tỉnh Phú Thọ)

Dự án có quy mô 132ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.650 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm. Mục tiêu của dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, điện thoại, linh kiện điện tử, cơ khí chính xác.

Đại diện Tập đoàn đánh giá cao chính sách "Luồng xanh" thu hút đầu tư của tỉnh, đồng thời khẳng định mọi nguồn lực đã sẵn sàng và cam kết phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để triển khai dự án, góp phần quảng bá môi trường đầu tư của Phú Thọ đến các đối tác quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận và đánh giá cao năng lực, sự chuyên nghiệp của Tập đoàn Sumitomo trong quá trình đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp thời gian qua. Khẳng định tỉnh Phú Thọ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh Phú Thọ sẽ chủ động đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cũng như hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối xung quanh khu vực dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp cùng các sở, ngành liên quan hoàn thiện thủ tục để cấp chứng nhận đầu tư cho dự án vào cuối tháng 8; phấn đấu khởi công vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Tập đoàn Sumitomo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh xây dựng phương án phân kỳ đầu tư rõ ràng, tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo dự án được khởi công đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời mong muốn, Tập đoàn phát huy uy tín và mạng lưới đối tác toàn cầu để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đại diện Tập đoàn Sumitomo trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và khẳng định sẽ làm việc cụ thể với Ban Quản lý các KCN tỉnh để triển khai hiệu quả dự án, sớm đưa dự án vào hoạt động, thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ cao của Nhật Bản và quốc tế đến đầu tư, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.