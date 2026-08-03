TP Hồ Chí Minh rà soát, truy thu thuế nhiều ngành, nghề

Trong lĩnh vực y tế có các nghề như: Bác sĩ; Dược sĩ; Điều dưỡng, hộ sinh... Lĩnh vực giáo dục có: Giảng viên đại học, Giáo viên các cấp.

Lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch gồm các ngành nghề: Huấn luyện viên thể thao; Hướng dẫn viên du lịch; Diễn viên, Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp...

Trong lĩnh vực pháp lý, môi giới bất động sản có Luật sư; Công chứng viên; Môi giới bất động sản.....

Theo lý giải từ cơ quan thuế, đây là những ngành nghề có những cá nhân có thu nhập cao từ nhiều nguồn, nhưng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Thuế TP Hồ Chí Minh yêu cầu các phòng và thuế cơ sở thu thập, tổng hợp dữ liệu đối với các cá nhân có thu nhập cao thuộc các đối tượng nêu trên, lấy danh sách từ các tổ chức, đơn vị có ngành nghề kinh doanh có điều kiện do Thuế TP Hồ Chí Minh quản lý, các cá nhân được sở ngành, đơn vị cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề.

Đồng thời căn cứ nguồn dữ liệu các cá nhân là đối tượng quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Thuế TP Hồ Chí Minh có phát sinh số thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp nhưng chưa nộp tờ khai quyết toán trong kỳ.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu thu thập, cơ quan thuế sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra việc đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế đối với các cá nhân này.

Theo Thuế TP Hồ Chí Minh, mục tiêu của đợt kiểm tra này là nhằm nâng cao ý thức của người nộp thuế, đảm bảo thực hiện nghiêm, kịp thời pháp luật thuế, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước. Đồng thời tăng cường sự phối hợp trong nội bộ cơ quan thuế và giữa các ngành có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.