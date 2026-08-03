PMI Việt Nam tăng cao nhất trong 5 tháng, chuyên gia chỉ ra yếu tố sẽ gắn chặt với 'vận may' của ngành sản xuất nửa cuối năm

Theo báo cáo mới công bố của S&P Global, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất Việt Nam (PMI) đạt 52,9 điểm trong tháng 7/2026, tăng từ mức 51,8 điểm của tháng trước.

Việc PMI tiếp tục nằm trên ngưỡng 50 điểm cho thấy các điều kiện kinh doanh của ngành sản xuất tiếp tục được cải thiện. Đây là tháng tăng trưởng thứ 13 liên tiếp, đồng thời là mức cải thiện đáng kể nhất kể từ tháng 2/2026.

Động lực tăng trưởng được củng cố khi sản lượng sản xuất tăng mạnh và đạt tốc độ nhanh nhất trong 5 tháng. Theo các doanh nghiệp tham gia khảo sát, sự gia tăng sản lượng chủ yếu đến từ lượng đơn hàng mới tiếp tục gia tăng.

Tổng số đơn đặt hàng mới tăng tháng thứ ba liên tiếp và có tốc độ cao hơn tháng 6. Đáng chú ý, đơn hàng xuất khẩu mới ghi nhận mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 7/2024, cho thấy nhu cầu từ thị trường nước ngoài đang dần phục hồi, dù S&P Global đánh giá tốc độ tăng trưởng vẫn còn tương đối khiêm tốn.

Bên cạnh sự cải thiện của nhu cầu, áp lực lạm phát đối với các nhà sản xuất cũng tiếp tục hạ nhiệt. Doanh nghiệp vẫn ghi nhận giá cước vận tải, nhiên liệu và dầu ở mức cao, nhưng xu hướng giảm gần đây của giá dầu đã giúp tiết kiệm một phần chi phí.

Nhờ đó, cả giá đầu vào và giá bán đầu ra đều tăng với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 9/2025. Diễn biến này tạo thêm dư địa để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, đồng thời cải thiện khả năng tiếp nhận đơn hàng mới.

Chuỗi cung ứng cũng có dấu hiệu ổn định hơn. Mức độ kéo dài thời gian giao hàng của nhà cung cấp trong tháng 7 là thấp nhất kể từ tháng 5/2025. Tại một số doanh nghiệp vẫn ghi nhận tình trạng giao hàng chậm, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự khan hiếm hàng hóa và những vướng mắc trong khâu vận chuyển.

Trước yêu cầu sản xuất gia tăng, các nhà sản xuất đẩy mạnh mua nguyên vật liệu với tốc độ nhanh nhất trong gần 4 năm rưỡi. Một số doanh nghiệp còn chủ động mua hàng để phục vụ nhu cầu trong tương lai.

Tuy nhiên, do nguyên vật liệu được đưa vào sản xuất với tốc độ nhanh, tồn kho đầu vào tiếp tục giảm đáng kể. Lượng hàng thành phẩm cũng đi xuống khi doanh nghiệp tăng cường giao hàng cho khách nhằm đáp ứng các đơn đặt hàng.

Một điểm sáng khác là thị trường lao động trong ngành sản xuất đã ghi nhận sự cải thiện. Các doanh nghiệp tuyển thêm nhân công lần đầu tiên trong 5 tháng nhằm đáp ứng khối lượng công việc gia tăng.

Dù vậy, tốc độ tuyển dụng chưa theo kịp sự tăng trưởng của đơn hàng mới, khiến lượng công việc tồn đọng tiếp tục tăng. Diễn biến này cho thấy các nhà sản xuất có thể phải bổ sung thêm nguồn lực nếu nhu cầu tiếp tục duy trì trong những tháng tới.

Niềm tin kinh doanh về triển vọng sản lượng trong 12 tháng tới cũng tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng. Kỳ vọng đơn hàng mới tiếp tục cải thiện cùng kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất là những yếu tố chính hỗ trợ tâm lý của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, mức độ lạc quan vẫn thấp hơn thời điểm trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Một số doanh nghiệp lo ngại những biến động địa chính trị có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, đẩy chi phí vận chuyển tăng trở lại và hạn chế triển vọng tăng trưởng.

Ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, nhận định nửa cuối năm 2026 đã có một khởi đầu tích cực khi dữ liệu PMI tháng 7 cho thấy động lực tăng trưởng của ngành sản xuất Việt Nam được cải thiện.

Theo ông, áp lực lạm phát giảm và nhu cầu khách hàng phục hồi đang giúp doanh nghiệp tiếp nhận thêm đơn hàng, bao gồm cả đơn hàng từ thị trường quốc tế. Sự tự tin của các nhà sản xuất cũng được thể hiện qua quyết định tuyển thêm lao động, gia tăng sản lượng và đẩy mạnh hoạt động mua hàng.

"Tuy nhiên, tâm lý kinh doanh vẫn thấp hơn mức được ghi nhận vào thời điểm trước khi nổ ra cuộc xung đột ở Trung Đông, và vận may của ngành sản xuất trong nửa cuối năm dường như sẽ vẫn gắn chặt chẽ với các sự kiện địa chính trị", vị chuyên gia nhấn mạnh.