Hà Nội quyết tâm hoàn thành tăng trưởng từ 11% trở lên

Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính quyền thành phố trong những tháng cuối năm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 11% trở lên.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam (Khu công nghiệp Nội Bài). Ảnh: Quang Thái

Điều hành bằng số liệu, đánh giá bằng kết quả

Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Kết luận số 18-KL/TW ngày 2-4-2026 Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, Thành ủy Hà Nội đã chủ động chỉ đạo xây dựng mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô từ cuối năm 2025. Đến hết 6 tháng đầu năm 2026, thành phố cơ bản định hình mô hình tăng trưởng mới trên nền tảng “Bộ ba chiến lược” gồm: Nghị quyết số 02-NQ/TW, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm theo Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13-5-2026. Đồng thời, thành phố đã cụ thể hóa vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, hoàn thành kiện toàn chính quyền địa phương 2 cấp sau bầu cử.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 6 tháng đầu năm tăng 8,22%, cao hơn cùng kỳ và bình quân cả nước, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số; khoảng cách 2,14% so với kịch bản đề ra đòi hỏi cần có sự bứt phá mạnh hơn trong nửa cuối năm, đặc biệt là các ngành, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GRDP.

Theo đánh giá, khó khăn lớn nhất hiện không nằm ở chủ trương hay cơ chế, mà ở khâu tổ chức thực hiện, chuyển hóa các chủ trương, chính sách thành các sản phẩm, kết quả cụ thể. Vì thế, việc nghiêm túc quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ và Thành ủy Hà Nội về mục tiêu tăng trưởng hai con số là rất quan trọng. Trong đó, xác định hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính quyền thành phố trong những tháng cuối năm.

Trên tinh thần đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đặc biệt nhấn mạnh đến việc đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng quản trị bằng mục tiêu, điều hành bằng số liệu, đánh giá bằng kết quả và kiểm soát bằng sản phẩm đầu ra. Mỗi nhiệm vụ phải được lượng hóa thành chỉ tiêu cụ thể; mỗi chỉ tiêu phải xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra để theo dõi, đánh giá thường xuyên.

Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc “một việc - một đầu mối - một người chịu trách nhiệm - một thời hạn hoàn thành - một kết quả cụ thể”; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, phối hợp hình thức hoặc chậm xử lý công việc. Trong đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn đối với các nhiệm vụ trọng điểm; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Để hoàn thành mục tiêu GRDP cả năm 2026 đạt từ 11% trở lên, UBND thành phố Hà Nội xác định kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026 như sau: Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm tăng 13,44%, (trong đó, quý III tăng 12,54%; quý IV tăng 14,26%).

Trước yêu cầu cấp thiết trên, thời gian qua, thành phố tổ chức nhiều hội nghị, cuộc gặp với các đơn vị liên quan, cộng đồng doanh nghiệp để trực tiếp tháo gỡ khó khăn và tìm giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng. Thành phố xác định, sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu là ba động lực có quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Trong đó, sản xuất phải gắn với thị trường; kích cầu tiêu dùng phải tạo đầu ra cho hàng hóa, dịch vụ và thúc đẩy vòng quay của nền kinh tế; xuất khẩu phải dựa trên năng lực sản xuất, chất lượng, thương hiệu, logistics và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Về vấn đề này, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho rằng, nếu ba mắt xích sản xuất, xuất khẩu và bán buôn - bán lẻ được kết nối chặt chẽ, sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Thủ đô phát triển. Trên tinh thần đó, các cơ quan thành phố phải quyết liệt rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về mặt bằng, vốn, thuế, thị trường và thủ tục hành chính, tạo điều kiện để nguồn lực của doanh nghiệp được đưa nhanh nhất vào sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng của năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu, toàn hệ thống chính quyền tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, thành phố sẽ điều hành thống nhất ba động lực tăng trưởng là sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu; lấy sản xuất làm nền tảng, thị trường trong nước làm điểm tựa và xuất khẩu là động lực mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Song song với đó, thành phố sẽ tập trung khơi thông các nguồn lực cho sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu; khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, tín dụng và các điều kiện đầu tư. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành phố sẽ xây dựng các cơ chế hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường kết nối với doanh nghiệp lớn trong chuỗi cung ứng và hệ thống phân phối.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định, mục tiêu thúc đẩy sản xuất, mở rộng tiêu dùng, gia tăng xuất khẩu và đạt tốc độ tăng trưởng cao là nhiệm vụ chung của cả chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Với tinh thần đó, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh, mở rộng sản xuất, phát triển thị trường, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Thủ đô.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên, các sở, ngành, địa phương cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; tập trung phát huy các động lực tăng trưởng gồm công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, du lịch và giải ngân đầu tư công.

Đặc biệt, UBND thành phố xác định giải ngân đầu tư công là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đến ngày 31-12-2026 giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn. Đáng lưu ý, UBND các xã, phường và các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch giải ngân theo tuần, theo tháng. Đẩy mạnh thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, tăng cường thi công ban đêm đối với các hạng mục đủ điều kiện, khẩn trương giải phóng mặt bằng và xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên, Hà Nội đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương. Trọng tâm là phát huy các động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh đầu tư công, thúc đẩy sản xuất, thương mại, dịch vụ và tháo gỡ các điểm nghẽn trong tổ chức thực thi. Tin tưởng, với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, cùng tinh thần hành động, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền được kỳ vọng sẽ tạo bứt phá, đưa Thủ đô hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên, góp phần quan trọng cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Trung ương đã đề ra.