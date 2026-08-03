Hà Nội đặt tên 51 tuyến đường, phố mới trong năm 2026

Theo quyết định, thành phố đặt tên mới cho 51 tuyến đường, phố tại nhiều phường, xã; đồng thời điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố và công trình công cộng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Các tuyến đường, phố mới được đặt tên trải rộng trên nhiều địa bàn của Thủ đô, trong đó có các phường Cầu Giấy, Chương Mỹ, Dương Nội, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Long Biên, Phú Lương, Phúc Lợi, Sơn Tây, Tây Hồ, Xuân Đỉnh, Yên Sở và nhiều xã như Dương Hòa, Đan Phượng, Hát Môn, Hồng Sơn, Hương Sơn, Kiều Phú, Liên Minh, Nam Phù, Ô Diên, Phú Cát, Phù Đổng, Phú Xuyên, Phúc Sơn, Sơn Đồng, Thanh Trì, Tiến Thắng.

Đáng chú ý, phường Chương Mỹ là địa phương có nhiều tuyến đường được đặt tên nhất với 8 tuyến gồm: Đại Yên, Ngọc Hòa, Ninh Sơn, đường chùa Trăm Gian, Phụng Châu, Long Châu, Yên Khê và Lý Triện. Các tuyến có chiều dài từ 900m đến 4,5km, kết nối các khu dân cư, di tích lịch sử, trường học và các tuyến giao thông hiện hữu, góp phần hoàn thiện hạ tầng và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tại phường Cầu Giấy, thành phố đặt tên phố Nguyễn Hữu An dài 830m, nối phố Tôn Thất Thuyết với phố Dương Đình Nghệ. Phường Dương Nội có phố Vũ Nam Long; phường Hoàng Liệt có phố Vũ Tuyên Hoàng; phường Hoàng Mai có phố Cổ Mai; phường Long Biên có phố Vũ Lập; phường Phú Lương có phố Phú Cường; phường Phúc Lợi có phố Võ Thượng; phường Tây Hồ có phố Nguyễn Long; phường Xuân Đỉnh có phố Đỗ Cao Mại; phường Yên Sở có phố Bùi Huy Đáp.

Nhiều tuyến đường mới cũng được đặt tên tại các xã ngoại thành. Đáng chú ý có đường Hát Môn dài hơn 7,1km; đường Vạn Kim dài 5,81km; đường Hạ Dương dài 5,46km; đường Nam Phù Liệt dài hơn 4,5km; các đường Phú Cát, Phú Mãn, Hòa Thạch, Liên Minh, Liệp Tuyết, Lại Yên, Thành Dền, Trần Minh Hiến… Đây đều là những tuyến giao thông quan trọng, kết nối các khu dân cư, trung tâm hành chính, trường học, di tích lịch sử và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn.

Đồng thời, theo Quyết định số 3816/QĐ-UBND, thành phố cũng điều chỉnh kéo dài 5 tuyến đường, phố gồm: Đường chùa Trầm và đường Chúc Sơn (phường Chương Mỹ); phố Đặng Thùy Trâm (phường Nghĩa Đô); phố Kiều Mai (phường Xuân Phương); đường Tả Thanh Oai (xã Đại Thanh).

Trong đó, đường Tả Thanh Oai được kéo dài thêm 2.860m; đường Chúc Sơn kéo dài thêm 1.940m; đường chùa Trầm thêm 760m; phố Kiều Mai thêm 400m; phố Đặng Thùy Trâm thêm 320m. Việc điều chỉnh nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông, đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị và tạo thuận lợi cho kết nối dân cư, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Cùng với đó, thành phố quyết định đặt tên Công viên An Hòa tại phường Cầu Giấy. Công viên có diện tích khoảng 27,78ha, nằm tại khu vực giáp phố Hoàng Quán Chi, Nguyễn Hữu An, đường Phạm Hùng và Cung Thiếu nhi Hà Nội. Việc đặt tên công viên, điều chỉnh độ dài các tuyến đường góp phần hoàn thiện hệ thống địa chỉ, hạ tầng đô thị, phù hợp với quá trình phát triển của Thủ đô.

Theo Quyết định số 3816/QĐ-UBND, việc đặt tên các tuyến đường, phố được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết của HĐND thành phố, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, đặc điểm lịch sử, văn hóa của từng địa phương. Nhiều tên gọi gắn với danh nhân, nhân vật lịch sử, địa danh truyền thống hoặc di tích tiêu biểu, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô.

Việc đặt tên đường, phố mới vừa tạo thuận lợi cho công tác quản lý hành chính, quản lý dân cư, cấp số nhà, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ, vừa phục vụ hiệu quả công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội. Đây cũng là cơ sở để các địa phương hoàn thiện hệ thống địa chỉ sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và xây dựng chính quyền số.

Theo quyết định, các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương có trách nhiệm tổ chức gắn biển tên đường, phố, cập nhật hồ sơ địa giới, bản đồ hành chính và tuyên truyền để người dân, tổ chức sử dụng thống nhất các tên gọi mới theo quy định.