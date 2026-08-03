Quốc hội sẽ xem xét, quyết định thành lập hai thành phố trực thuộc Trung ương ngay trong tháng này

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 3/8, dự kiến bế mạc vào ngày 24/8. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội, chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3-13/8; đợt 2 từ ngày 19-24/8/2026.



Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.



Quảng Ninh được kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng năng động, một trung tâm phát triển hiện đại của phía Bắc

Ngày 27/7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 202/NQ-CP, quyết nghị thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 7949/TTr-BNV ngày 24/07/2026.

Trước đó, theo báo cáo tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch tỉnh cho biết, căn cứ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các tiêu chuẩn thành phố theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15, Quảng Ninh hiện đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương.

Bảy tiêu chuẩn này bao gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ đô thị hóa, vị trí và chức năng, tiêu chí đô thị loại I, cùng cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Một góc tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Phùng Tiên)

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh thông tin, theo định hướng của Bộ Chính trị, địa phương phát triển theo mô hình đô thị xanh thông minh; tổ chức không gian đô thị, biển, đảo, biên giới và di sản thành một hệ sinh thái thống nhất.

Quảng Ninh chuyển từ mô hình phân tán sang đa trung tâm, tăng tính kết nối và liên kết vùng. Đồng thời, mở rộng không gian tăng trưởng với các động lực chính là khoa học công nghệ và chuyển đổi số; phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế di sản, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa.

Trong chiến lược phát triển quốc gia, thành phố Quảng Ninh được kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng năng động, một trung tâm phát triển hiện đại của phía Bắc; một địa bàn chiến lược tích hợp biển - đảo - biên giới - đô thị - di sản; cửa ngõ kết nối quốc gia với khu vực Đông Bắc Á và ASEAN; là mô hình tiên phong về quản trị hiện đại, phát triển xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Để chuẩn bị cho kế hoạch, hoạch định phát triển đột phá, lâu dài, bền vững của thành phố Quảng Ninh trong tương lai, tỉnh đã xây dựng, phê duyệt và tiến hành công bố 5 quy hoạch chiến lược gồm: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I; Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2050; Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương đánh dấu bước chuyển mới về địa giới và mô hình quản lý, đồng thời mở rộng không gian phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, tăng cường liên kết vùng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân.

Đến năm 2050, Bắc Ninh được định hướng trở thành thành phố đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á

Tại Nghị quyết số 205/NQ-CP ngày 1/8/2026, Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Đề án số 576/ĐA-UBND về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Theo Đề án, tỉnh Bắc Ninh hiện có diện tích tự nhiên 4.713,75 km², quy mô dân số gần 4 triệu người với 99 đơn vị hành chính cấp xã. Bắc Ninh giữ vị trí cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, là trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đồng thời nằm trên các hành lang kinh tế quan trọng của miền Bắc, có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và kết nối giao thương trong nước, quốc tế…

Một góc tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Ngọc Đẹp)

Đề án nêu rõ, việc thành lập thành phố Bắc Ninh nhằm xây dựng một đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Đồng thời, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo; xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, logistics đồng bộ, hiện đại; phát triển chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 cũng chỉ rõ, mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.

Bắc Ninh được định hướng xây dựng trở thành cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc và cả nước, là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Tỉnh định hướng trở thành trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực. Hoàn thiện kết nối các trung tâm đô thị lớn với hạ tầng dịch vụ logistics đa phương thức.

Đến năm 2040, Bắc Ninh trở thành thành phố có nền kinh tế cân bằng giữa công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ, logistics liên hoàn hàng đầu khu vực. Khẳng định vị thế là cực tăng trưởng quốc gia với hệ thống đô thị có hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, xanh và bền vững, vận hành dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện.

Đến năm 2050 trở thành thành phố đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á, đóng góp quan trọng vào tầm nhìn chiến lược của quốc gia. Là hình mẫu về phát triển nền kinh tế vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Phát triển kinh tế thịnh vượng gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0". Môi trường xã hội văn minh, hiện đại, có văn hóa nổi bật và lan tỏa di sản văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Tầm nhìn đến năm 2075, Bắc Ninh trở thành đô thị lớn, thịnh vượng, phát triển bền vững, có khả năng dung nạp trên 10 triệu dân; tổ chức không gian đô thị hợp lý, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong dài hạn.