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Đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 2/8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tới kiểm tra tiến độ triển khai các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, An Giang.

Theo báo cáo của địa phương, trong số 21 công trình dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, đến nay, nhiều công trình được triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, một số dự án hạ tầng môi trường, xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật vẫn còn khối lượng thực hiện thấp, cần tập trung tháo gỡ để bảo đảm tiến độ chung.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Đoàn công tác Trung ương kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC tại Phú Quốc. (Ảnh: Bộ Công an)

Tại buổi làm việc với các bộ ngành liên quan, tỉnh An Giang và nhà đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ các dự án, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại; với những nội dung thuộc thẩm quyền, phải chủ động giải quyết ngay; những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. 

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Đoàn công tác kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC tại Phú Quốc. (Ảnh: Bộ Công an)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải bảo đảm các công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, đáp ứng tốt nhất công tác tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà động viên cán bộ, công nhân thi công các công trình phục vụ APEC. (Ảnh: Bộ Công an)

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng đã dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại đặc khu Phú Quốc.

Theo Ban Thời sự

VTV

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