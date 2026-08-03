Từ Singapore đến Nhật Bản, Vĩnh Long mở rộng những nhịp cầu hợp tác

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang và các doanh nghiệp tỉnh Niigata tặng quà và chụp ảnh lưu niệm trong chuyến công tác tại tỉnh Niigata cuối tháng 6/2026 - Ảnh: VGP/Bích Chi

Đối ngoại hướng vào những lĩnh vực trọng tâm

Theo Báo cáo số 271-BC/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Long, kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2026 được xây dựng từ cuối năm 2025, tập trung vào các địa bàn, đối tác trọng điểm về xúc tiến thương mại, đầu tư. Trong 6 tháng đầu năm, các đoàn được triển khai đúng tiến độ; trường hợp phát sinh ngoài kế hoạch được kiểm soát chặt chẽ, chỉ thực hiện khi thật sự cần thiết.

Điểm nhấn trong hoạt động đoàn ra là chuyến công tác do đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, thăm và làm việc với Tập đoàn Sembcorp tại Singapore; cùng chuyến công tác xúc tiến đầu tư của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang tại tỉnh Niigata (Nhật Bản) vào cuối tháng 6/2026.

Tại Singapore, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã trao đổi và thống nhất các nội dung hợp tác triển khai Dự án Khu Công nghiệp chế biến nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam – Singapore tại tỉnh Vĩnh Long, phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao và thu hút đầu tư của địa phương. Trong khi đó, chuyến công tác xúc tiến đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang tại Nhật Bản tập trung thúc đẩy hợp tác, thu hút đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và thương mại.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn cũng đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 tại chính quyền các tỉnh Kampong Speu, Banteay Meanchey và Battambang của Campuchia, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Vĩnh Long với các địa phương nước bạn.

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã tích cực làm việc với nhiều tập đoàn lớn như Sembcorp Industries (Singapore), FBH Media (Hàn Quốc), Donacoop, Vinacapital… nhằm thu hút những dự án công nghệ cao và quy mô lớn.

Ông Kwon Young Kyu, Chủ tịch Tập đoàn FBH Media (Hàn Quốc) và đoàn công tác khảo sát thực tế, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Vĩnh Long, tháng 2/2026 - Ảnh: VGP/Nam Anh

Mở không gian hợp tác với Ehime và các đối tác

Ở chiều đoàn vào, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Vĩnh Long đón tiếp 3 đoàn cấp địa phương. Nổi bật là đoàn tỉnh Ehime (Nhật Bản) do Thống đốc tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc và khảo sát doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày 12/1/2026, UBND tỉnh Vĩnh Long và Chính quyền tỉnh Ehime đã ký Bản ghi nhớ hợp tác kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, đầu tư, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên cũng thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, tạo cơ hội kinh doanh; tổ chức giao lưu doanh nghiệp, hội nghị kết nối thương mại, hội thảo giới thiệu công nghệ; đồng thời hợp tác trong việc phái cử, tiếp nhận lao động và thực tập sinh kỹ năng.

Hai đoàn cấp địa phương còn lại là đoàn Chính quyền tỉnh Kampong Speu và đoàn Chính quyền tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) sang thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam năm 2026. Từ ngày 4-5/2/2026, đoàn Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia cũng đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã làm việc với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài đến từ Ấn Độ, Hà Lan, Belarus, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ; đồng thời tiếp, làm việc với các tổ chức IFAD, KOICA, JICA và AFD nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư.

Ở cấp sở, ngành, ngày 4/2/2026, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn FBH Media Company (Hàn Quốc). Theo thỏa thuận, trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký, hai bên sẽ phối hợp giới thiệu thông tin về vị trí đất, lựa chọn phương án tự phát triển hoặc liên doanh, thống nhất quy mô đầu tư, kế hoạch giải ngân, cơ cấu tài chính, tiến độ triển khai và các điều khoản sử dụng IP. Đến thời điểm báo cáo, Sở Tài chính đã hướng dẫn, cung cấp tài liệu và giải đáp các nội dung theo đề xuất của tập đoàn.

Đưa các nội dung hợp tác vào thực chất

Tỉnh Vĩnh Long đánh giá công tác đoàn ra được triển khai chủ động, chặt chẽ, đúng quy định, tập trung vào xúc tiến đầu tư và hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Quy mô thành viên được tinh gọn, thời gian công tác được rút ngắn, bảo đảm yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả. Việc phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện chặt chẽ từ khâu chuẩn bị đến tổ chức thực hiện; không phát sinh trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số thỏa thuận hợp tác quốc tế đã ký kết chưa đạt yêu cầu. Đội ngũ làm công tác ngoại vụ còn ít; năng lực ngoại ngữ, kỹ năng đối ngoại của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đồng đều; địa phương còn thiếu cán bộ chuyên sâu về ngoại giao kinh tế, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và phiên dịch.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, tỉnh xác định tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác và đưa những nội dung đã thống nhất với đối tác vào triển khai hiệu quả. Vĩnh Long đề nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác quốc tế; duy trì các hoạt động tọa đàm, hội nghị xúc tiến.

Tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị tổ chức các lớp bồi dưỡng về đàm phán quốc tế, lễ tân ngoại giao, xử lý khủng hoảng, truyền thông đối ngoại và ngoại ngữ chuyên ngành. Vĩnh Long cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm hướng dẫn những nội dung còn vướng mắc, tổ chức tập huấn chuyên đề để công tác quản lý đối ngoại thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả hơn.



