Khối đá lớn đổ sập, hầm duy nhất Việt Nam trải bê tông nhựa toàn bộ lóe sáng, 1.500 người hò reo vì thành công lớn

Khoảng 12 giờ ngày 16/5/2022, xe khoan hầm được đưa ra bên ngoài, lệnh nổ mìn bắt đầu, bụi và khói thuốc bay ra mù mịt, đội kỹ thuật và giám sát công trình vào kiểm tra. Một khoảng đất đá được đánh sập, ánh sáng trong hầm lóe lên trong niềm vui của hàng nghìn người thi công. Lúc này, hầm Dốc Sạn xuyên núi được đào thông một tuyến hầm.

Dự án Hầm Dốc Sạn có hai ống, tổng chiều dài 1,5 km, mỗi bên dài gần 750 m, vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Công trình là hạng mục quan trọng nhất tại dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm do chủ đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thực hiện.

Theo Báo Chính phủ, công trình Hầm Dốc Sạn bắt đầu khởi công tháng 11/2021. Để đẩy nhanh dự án, chủ đầu tư đã bố trí các nhà thầu kinh nghiệm nhất về thi công hầm xuyên núi. Công trường hầm được bố trí 4 mũi thi công đào và gia cố hầm, hai mũi thi công gia cố mái cửa hầm. Các đơn vị tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" liên tục, trung bình đào khoảng 10 m hầm mỗi ngày.

Để thi công hầm vượt tiến độ, Tập đoàn Sơn Hải huy động tối đa nhân lực với hơn 500 thiết bị, 1.500 công nhân, chia 3 ca làm cả ngày lẫn đêm. Doanh nghiệp đã áp dụng công nghệ thi công hầm Dốc Sạn theo phương pháp NATM của Áo hiện đại hàng đầu thế giới. Để hoàn thành được hạng mục này, đơn vị huy động hàng trăm cán bộ, công nhân viên và hàng trăm máy móc thiết bị hiện đại làm việc cả ngày đêm. Vì thế, hầm được thông vào tháng 5/2022, vượt tiến độ 6 tháng so với tiến độ được phê duyệt.

Phương pháp đào hầm của Áo (NATM) là phương pháp xây dựng ngầm được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Theo đó, NATM tìm cách tối đa hóa khả năng chống đỡ và hỗ trợ vốn có của địa hình, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vật liệu hỗ trợ, nhân sự và giảm thời gian thi công dự án. Đồng thời, NATM cũng thể hiện khả năng chống chịu rất lớn đối với các áp lực địa chất ở khu vực dễ xảy ra động đất. Trên thực tế, đây là phương pháp xây dựng xuất sắc để xây dựng nhiều đường hầm trên thế giới.

Đặc biệt, khi thi công hầm Dốc Sạn, Tập đoàn Sơn Hải đã đề xuất Bộ GTVT cho thay đổi thiết kế trải toàn bộ bằng bê tông nhựa nhằm triệt tiêu được tiếng ồn khi phương tiện lưu thông và bảo đảm mỹ quan đẹp hơn. Đây cũng là hầm duy nhất của Việt Nam trải bê tông nhựa toàn bộ. Theo đó, khi xe đi qua hầm Dốc Sạn không còn tiếng ù ù như khi đi vào các hầm đường bộ khác.