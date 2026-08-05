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Yêu cầu các địa phương báo cáo tiến độ cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 8/8

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương báo cáo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 8/8 để tổng hợp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 8/8 để tổng hợp, tham mưu Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch hoàn thành trong năm 2026.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến hết ngày 30/7, vẫn còn nhiều địa phương chưa hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tiến độ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương rà soát, cập nhật tổng số thửa đất trên địa bàn đến ngày 30/7, đồng thời giải trình nguyên nhân nếu số lượng thửa đất tăng hoặc giảm so với kế hoạch đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an ban hành cuối tháng 3. Dữ liệu phải được cập nhật lên hệ thống giám sát tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Cùng đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đến hết tháng 7; xác định khối lượng công việc cần hoàn thành trong những tháng còn lại của năm; đánh giá khả năng hoàn thành theo các mốc tiến độ Chính phủ giao, đồng thời làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của đơn vị liên quan và đưa ra biện pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu đánh giá chất lượng dữ liệu đất đai hiện có, hiệu quả khai thác phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối và chia sẻ dữ liệu, cũng như việc cắt giảm giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp.

Các tỉnh, thành phố cũng phải rà soát nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai trong năm 2027 nhằm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Bộ (qua Cục Quản lý đất đai) trước ngày 8/8 để kịp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thu Hằng

Thời báo VTV

Từ Khóa:
đất đai

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