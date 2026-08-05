Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý 2/2026 vượt dự báo, so với Việt Nam thì sao?

Kinh tế Indonesia tăng trưởng 5,29% trong quý 2/2026, cao hơn mức dự báo 5,1% của giới phân tích. Tuy nhiên, áp lực tỷ giá, lãi suất và những lo ngại về niềm tin nhà đầu tư đang phủ bóng lên triển vọng những tháng cuối năm.

Số liệu công bố sáng 5/8 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia trong quý 2/2026 tăng 5,29% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này thấp hơn mức tăng 5,61% của quý 1, nhưng vượt dự báo trung bình 5,1% trong cuộc khảo sát do Reuters thực hiện.

Trong quý 2, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự mở rộng của các ngành sản xuất, nông nghiệp và xây dựng. Ngược lại, lĩnh vực khai khoáng suy giảm do các hạn chế liên quan đến hạn ngạch khai thác.

Indonesia thường duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 5% trong phần lớn các quý kể từ sau đại dịch Covid-19. Hoạt động kinh tế của quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á thường tăng mạnh vào mùa lễ Eid. Năm nay, kỳ nghỉ lễ rơi vào quý 1, góp phần lý giải việc tốc độ tăng trưởng quý II thấp hơn quý liền trước.

Dù đà tăng trưởng có dấu hiệu cải thiện từ cuối năm 2025, kinh tế Indonesia đang phải đối mặt với không ít thách thức.

Giới đầu tư lo ngại về quy mô chi tiêu của Chính phủ trong bối cảnh Tổng thống Prabowo Subianto đặt mục tiêu nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế lên 8% trước cuối thập kỷ. Việc mở rộng chi tiêu, đặc biệt cho các chương trình ưu tiên và trợ cấp năng lượng, có thể tạo thêm áp lực lên ngân sách.

Xung đột tại Trung Đông và giá năng lượng tăng cao đã khiến Chính phủ Indonesia phải tăng chi cho trợ cấp nhiên liệu nhằm hạn chế tác động đến người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, số liệu thương mại gần đây cho thấy, Indonesia đã ghi nhận thâm hụt thương mại trong hai tháng liên tiếp do nhập khẩu tăng mạnh. Diễn biến này có thể tiếp tục gây sức ép lên đồng rupiah, nhất là khi dòng vốn quốc tế còn biến động.

Tờ The Business Times đánh giá, kết quả tăng trưởng quý II cho thấy nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á vẫn duy trì được sức chống chịu và tăng nhanh hơn dự báo. Dù vậy, khả năng giữ vững mức tăng trưởng khoảng 5% sẽ phụ thuộc vào cách Indonesia cân bằng giữa mục tiêu thúc đẩy kinh tế, ổn định tỷ giá và bảo đảm kỷ luật tài khóa.

Trước đó, theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2026 đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,06%, đóng góp 5,65% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,51%, đóng góp 50,07%; khu vực dịch vụ tăng 7,87%, đóng góp 44,28%.

GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%).