Dự kiến đúng 2 tuần nữa, sân bay quốc tế tại tỉnh rộng nhất cả nước sẽ mở cửa trở lại

Rà soát công việc còn lại để Cảng hàng không Liên Khương hoạt động trở lại từ 19/8

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, chiều ngày 4/8 đã diễn ra buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) và các hãng hàng không. Tại đây, UBND tỉnh Lâm Đồng và ACV triển khai công tác xúc tiến và hợp tác trong việc phục hồi hoạt động hàng không, thúc đẩy mở mới các đường bay nội địa, quốc tế đến địa phương sau khi hoàn tất nâng cấp, sửa chữa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Theo thông tin tại buổi làm việc, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã tạm đóng cửa từ ngày 4/3 để sửa chữa đường cất hạ cánh và các hạng mục liên quan. Theo kế hoạch, Cảng sẽ hoạt động trở lại từ ngày 19/8.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng biểu dương ACV và các nhà thầu đã thi công vượt tiến độ 12 ngày. Để bảo đảm sân bay hoạt động trở lại đúng kế hoạch và đạt kết quả như kỳ vọng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị phải tập trung toàn lực, hoàn thiện các hạng mục còn lại, chuẩn bị tốt nhất, đảm bảo các chuyến bay vận hành trở lại an toàn.

Đồng thời, yêu cầu ACV và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ công việc còn lại, tuyệt đối không chủ quan, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ để Cảng hàng không hoạt động trở lại từ 19/8. Các hệ thống hạ tầng, trang thiết bị, đường dẫn vào sân bay, khu vực nhà ga đều phải được chỉnh trang đồng bộ theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp. Các hạng mục đã hoàn thành phải được khẩn trương vệ sinh, chỉnh trang, hoàn thiện.

Các đại biểu chủ trì cuộc họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu tạo sự chuyển biến rõ nét về diện mạo và chất lượng phục vụ ngay từ khi du khách bước xuống máy bay cho đến khi rời Cảng hàng không ra Quốc lộ 20. Theo ông Mười, "đẹp" không chỉ là cảnh quan, hạ tầng mà còn là hình ảnh con người.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, nhân viên thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với hành khách như lực lượng công an cửa khẩu, xuất nhập cảnh, y tế, an ninh hàng không và nhân viên phục vụ phải được lựa chọn, bố trí phù hợp, bảo đảm tác phong chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện, góp phần tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp về tỉnh Lâm Đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng - Thành viên Hội đồng quản trị ACV cho biết, Tổng Công ty sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, chỉnh trang nhà ga sáng - xanh - sạch - đẹp. Hoàn thành nghiệm thu công trình trước ngày 10/8, thực hiện các thủ tục để đưa Cảng hàng không vào khai thác trở lại từ ngày 19/8 theo đúng kế hoạch.

ACV cam kết khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết theo sơ đồ Gantt, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện, bảo đảm hoàn thành và đưa công trình vào khai thác đúng tiến độ cam kết. Xác định Cảng hàng không quốc tế Liên Khương là một trong những cảng hàng không trọng điểm, ACV sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển trong thời gian tới.

Dự kiến tần suất bay bình quân là 36 đến 40 lần chuyến bay/ngày.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về việc mở đường bay và công tác xúc tiến du lịch tại tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, lãnh đạo địa phương kỳ vọng các hãng hàng không sẽ đồng hành mở thêm các đường bay mới, nâng số lượng các chuyến bay và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị mở rộng khai thác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số” của tỉnh.

Dự kiến tần suất bay bình quân 36 đến 40 lần chuyến bay/ngày. Sản lượng hành khách đạt khoảng 6.800 lượt khách/ngày. Sản lượng hành khách trong 4 tháng cuối năm 2026 dự kiến đạt khoảng 816.000 lượt khách.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương ưu tiên duy trì ổn định các đường bay trục kết nối Lâm Đồng với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, Cần Thơ và các đường bay đang có nhu cầu thực tế. Về các đường bay quốc tế, Cảng tiếp tục duy trì đường bay quốc tế Kuala Lumpur; ưu tiên đưa tuyến Incheon, Bangkok tiếp tục hoạt động; nghiên cứu phát triển thêm một số thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản…

Kế hoạch khai thác của các hãng hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Về công tác kích cầu du lịch, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San cho biết, 2 lần triển khai đã thu hút 92 đơn vị du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tham gia. Các doanh nghiệp sẽ áp dụng các hình thức giảm giá trực tiếp từ 10%-35% giá phòng, xây dựng các gói combo trọn gói với mức giá ưu đãi, tặng kèm dịch vụ, miễn/giảm phụ thu…

Trong đó, Vietnam Airlines sẽ giảm giá vé từ 10%-20%, áp dụng trên các đường bay nội địa và các chuyến bay đi/đến tỉnh Lâm Đồng, thời gian áp dụng đến hết ngày 31/12. Dự kiến, từ sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại đến trước Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức 33 chương trình, sự kiện, hoạt động hưởng ứng.

"Dù Cảng hàng không tạm ngừng khai thác để phục vụ thi công, lượng khách đến Đà Lạt vẫn tăng khoảng 18% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút rất lớn của địa phương", Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá.

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt sở hữu sản phẩm du lịch mang tính độc bản mà không nơi nào có được, đó là khí hậu và thời tiết. Trên cơ sở đó, tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu mở rộng kết nối hàng không, phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng.

Đối với chương trình đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/8, Chủ tịch UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc chỉ đạo xây dựng kịch bản tổ chức kết hợp các hoạt động giới thiệu văn hóa, tặng quà lưu niệm đặc trưng của địa phương, phục vụ các món ăn đặc sản, tạo dấu ấn thân thiện, hiếu khách đối với du khách ngay khi xuống sân bay.

Cùng với đó, các đơn vị phải chuẩn bị tốt phương án tổ chức giao thông, bố trí taxi, nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng xử văn minh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá, xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, an toàn và thân thiện.