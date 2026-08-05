Hải Phòng: Điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, phấn đấu GRDP năm 2026 đạt 13%

Ngày 5/8, thông tin từ UBND TP Hải Phòng, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố tăng 11,33% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong 5 năm qua, xếp thứ 3 cả nước và dẫn đầu 7 thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng thấp hơn kỳ vọng, tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm.

Trên cơ sở các chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và Nghị quyết số 169/NQ-CP, thành phố đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm với quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm ở mức 13%.

Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Ảnh minh hoạ.

Kế hoạch điều chỉnh xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, khả thi, làm căn cứ để các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp. Theo kịch bản điều chỉnh, năm 2026 Hải Phòng phấn đấu GRDP theo giá so sánh năm 2020 đạt 731.651 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,35%; công nghiệp - xây dựng tăng 15,4%; dịch vụ tăng 11,21%. Thành phố cũng đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước hơn 194.935 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 363.000 tỷ đồng; tăng trưởng dư nợ tín dụng 15%; thu hút từ 3,8 - 4,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; hoàn thành 7.135 căn nhà ở xã hội và thành lập mới 7.500 doanh nghiệp.

Để hoàn thành mục tiêu cả năm, Hải Phòng xác định quý III phải đạt GRDP 186.673 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước hơn 59.313 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 97.800 tỷ đồng và hoàn thành 1.000 căn nhà ở xã hội. Sang quý IV, GRDP phấn đấu đạt 205.941 tỷ đồng, tăng 14,21%; thu ngân sách hơn 41.804 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư đạt 109.000 tỷ đồng và hoàn thành thêm 5.147 căn nhà ở xã hội.

UBND thành phố đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương nhằm tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Trong đó, Sở Công Thương tập trung bảo đảm nguồn điện cho sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại, logistics và phát triển hạ tầng cụm công nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, thu hút đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp và Khu Thương mại tự do. Sở Xây dựng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, rút ngắn thời gian thẩm định các dự án trọng điểm.

Các sở, ngành khác tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tăng cường thu ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển du lịch, bảo đảm nguồn vốn tín dụng và hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu.