Gia hạn rào chắn phố Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, thời gian gia hạn phương án điều chỉnh tổ chức giao thông được áp dụng từ ngày 1/8 đến hết ngày 30/9, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công các hạng mục hào cáp và hầm nối thuộc Dự án cải tạo đường dây 110kV Mai Động - Trần Hưng Đạo.

Tại nút giao phố Trần Hưng Đạo, lực lượng chức năng rào chắn một phần lòng đường để phục vụ thi công, giữ lại khoảng 8,5 m cho các phương tiện lưu thông hai chiều. Ảnh: Bảo Trân.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, trên phố Trần Hưng Đạo (đoạn từ trạm biến áp đối diện Bệnh viện 108 đến ngã ba Trần Khánh Dư), việc rào chắn chỉ được thực hiện vào ban đêm, từ 22h đến 5h sáng hôm sau. Sau khung giờ này, nhà thầu phải thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt bằng bảo đảm an toàn. Trong thời gian thi công, lòng đường bị thu hẹp còn 8 m, cho phép phương tiện lưu thông hai chiều.

Tại vị trí đào cắt ngang đường phố Trần Hưng Đạo (khu vực cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), phạm vi rào chắn di động không vượt quá 1/2 bề rộng mặt đường. Sau khi hoàn thành thi công và hoàn trả mặt đường êm thuận, đơn vị thi công mới được chuyển sang triển khai trên 1/2 phần mặt đường còn lại.

Đối với đường Trần Khánh Dư, tại khu vực ngã ba giao với phố Trần Hưng Đạo, đơn vị thi công rào chắn một phần lòng đường bằng rào tôn cố định để làm hào cáp ngầm dài 51 m. Khung giờ rào chắn từ 22h đến 5h sáng, lòng đường bị thu hẹp còn 8,5 m, tổ chức giao thông hai chiều. Với vị trí đào cắt ngang ngã ba này, nhà thầu áp dụng rào di động không quá 1/2 mặt đường và hoàn trả tạm mặt đường êm thuận trước khi làm phần còn lại.

Đáng chú ý, trên đường Trần Khánh Dư (đoạn từ ngã ba Trần Hưng Đạo đến ngã ba Nguyễn Huy Tự dài 475 m), lòng đường bị thu hẹp chỉ còn 4,5 m. Cơ quan chức năng điều chỉnh tổ chức giao thông một chiều đối với ô tô theo hướng từ Trần Hưng Đạo đi Nguyễn Huy Tự, cấm ô tô đi chiều ngược lại. Các ô tô bị cấm sẽ phân luồng di chuyển theo lộ trình: Nguyễn Huy Tự - Trần Thánh Tông - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư.

Ở các đoạn tiếp theo trên đường Trần Khánh Dư, khu vực từ ngã ba Nguyễn Huy Tự đến ngã ba Vân Đồn, mặt đường bị thu hẹp còn từ 6 m đến 8,5 m, tổ chức lưu thông hai chiều. Sau khi hoàn trả mặt đường tạm, nhà thầu bắt buộc phải phủ tấm thép dày 2 cm để bảo đảm an toàn cho các phương tiện. Riêng đoạn đối diện ngã ba Lê Quý Đôn, lòng đường còn lại 14 m, lưu thông hai chiều bình thường.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông và UBND các phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng trong việc chốt trực, điều tiết phân luồng, đồng thời tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ xe trái phép quanh khu vực dự án.



