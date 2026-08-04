Các trường hợp sẽ được cấp thẻ căn cước vô thời hạn trong năm 2026

Các độ tuổi được cấp thẻ căn cước có giá trị sử dụng trọn đời

Theo quy định, trong năm 2026, nhóm công dân sinh vào các năm 1966, 1967 và 1968 sẽ chính thức được hưởng quyền lợi này khi thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ mới.

Ảnh: Công an Nghệ An.

Những công dân phải cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước trong năm 2026

Công dân đủ 14 tuổi chưa cấp thẻ Căn cước.

Công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi tính đến năm 2026. Trường hợp thẻ Căn cước được cấp trong thời hạn không quá 02 năm trước thời điểm đến hạn cấp đổi thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến độ tuổi cấp đổi tiếp theo. (Ví dụ: Hết hạn ngày 1/1/2026 tuy nhiên đã được cấp thẻ Căn cước vào ngày 02/01/2024. Thì thẻ vẫn có giá trị đến 01/01/2046).

Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật; Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước; Xác lập lại số định danh cá nhân;

Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được; Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

Ngoài các trường hợp nêu trên, công dân vẫn có thể thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước theo nhu cầu, bao gồm:

Ảnh tạo bởi AI.

Lưu ý: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, lực lượng Công an khuyến khích công dân chủ động đăng ký lịch hẹn thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi thẻ Căn cước thông qua ứng dụng VNeID hoặc trang dichvucong.bocongan.gov.vn hoặc trực tiếp đến trụ sở Công an các cấp để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định.